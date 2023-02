Aktualisiert am

Die Freiburger überzeugen bei ihrem Auftritt in Bochum. Bild: dpa

Der SC Freiburg hat seine Auswärtsmisere mit einem Sieg beim VfL Bochum beendet und ist weiter auf Champions-League-Kurs. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich bezwang den Ruhrgebiets-Klub am Samstag 2:0 (1:0). Dadurch festigten die Breisgauer den vierten Tabellenplatz. Für Freiburg war es nach drei Niederlagen in Serie der erste Sieg auf fremdem Platz in der Fußball-Bundesliga seit Oktober.

Bei den Bochumern endete dagegen ein außergewöhnlicher Lauf: Unter Trainer Thomas Letsch hatte der VfL bislang alle fünf Ligaheimspiele gewonnen. Bochum rutschte nun auf den Abstiegs-Relegationsrang. Vor 25.100 Zuschauern erzielten Michael Gregoritsch (39. Minute) und Lucas Höler (51.) die Tore für die Gäste. Bochum beendete die Partie nach einer Roten Karte für Kapitän Anthony Losilla (63.) in Unterzahl.

„Wir haben eine richtig gute Leistung gezeigt. Bochum hatte die letzten fünf Heimspiele gewonnen, das sagt was aus. Hier muss man erstmal bestehen, das haben wir heute mit Bravour“, sagte SC-Kapitän Christian Günter nach dem Spiel.

Streich kehrte nach abgesessener Sperre auf die Freiburger Trainerbank zurück und war direkt aktiv dabei. Fieser Nieselregen, der vom starken Wind durchs Stadion gepeitscht wurde, hielt den 57-Jährigen nicht davon ab, seine Mannschaft engagiert an der Seitenlinie zu coachen. Das fußballerische Niveau, das Streich zu sehen bekam, war dabei zunächst sehr überschaubar. Keine der beiden Mannschaften erarbeitete sich ein spielerisches Übergewicht, Zweikämpfe und viele lange Bälle der Bochumer prägten das Bild.

Unaufmerksamkeit in der Abwehr

Es dauerte bis zur 26. Minute, ehe Freiburg erstmals halbwegs gefährlich vor das Tor von VfL-Torhüter Manuel Riemann kam. Gregoritsch legte technisch anspruchsvoll ab auf Ritsu Doan, doch dessen Kopfball war zu unplatziert. Auf der Gegenseite sorgte am ehesten noch Takuma Asano für Gefahr. Immer wieder dribbelte der Japaner darauflos, der bei der Weltmeisterschaft in Qatar genau wie Doan gegen Deutschland getroffen hatte. Wirklich in Gefahr brachten Asanos Abschlüsse das Freiburger Tor aber nicht.

Eine Unaufmerksamkeit in der Bochumer Abwehr, in der Coach Letsch unter anderen auf den von Freiburg ausgeliehenen Keven Schlotterbeck setzte, nutzten die Freiburger zur Führung. Gregoritsch kam nach einer Ecke von Vincenzo Grifo völlig frei zum Schuss und ließ die Gästefans jubeln.

Die Partie wurde nun etwas besser. Bochum spielte vehementer nach vorne, war bei seinen Torschüssen aber weiter zu ungenau. Einen flachen Versuch von Kevin Stöger parierte Freiburgs Torwart Mark Flekken ohne Probleme.

Wie es geht, zeigten die effizienten Freiburger. Höler setzte sich nach einer Flanke von Kapitän Christian Günter im Luftduell gegen den eingewechselten Konstantinos Stafylidis durch und traf per Kopf zum 2:0. Und es kam noch schlimmer für den VfL: Nach einem Foul mit gestrecktem Bein und offener Sohle gegen Nicolas Höfler zeigte Schiedsrichter Felix Zwayer Bochums Losilla die Rote Karte. Auch in Unterzahl gab der VfL zwar nicht auf. Ernsthaft in Gefahr geriet der Freiburger Erfolg aber nicht mehr.