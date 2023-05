Im Meisterschaftsduell der Fußball-Bundesliga zwischen seinen beiden ehemaligen Klubs schlägt das Herz von Robert Lewandowski nur für den FC Bayern. „Ich habe gehört, dass viele Leute in Deutschland oder in Europa sagen: Es wäre besser, wenn in der Bundesliga Dortmund die Meisterschale gewinnt. Aber ich bin immer für Bayern München und deswegen nicht dafür“, sagte der vor dieser Saison aus München zum FC Barcelona gewechselte Pole bei Sport1: „Ich drücke die Daumen immer für die Jungs, dass sie gewinnen und zeigen, dass sie die Besten sind.“

Doch auch Lewandowski erwartet ein „sehr spannendes“ Saisonfinale, selbst wenn die Münchner „jetzt auf einem guten Weg“ seien. Es habe während der Spielzeit „viele Spekulationen“ gegeben, „viele Leute reden über die Situation“, sagte der 34-Jährige.

„Bayern ein Stück vorne“

Weiter erklärte der frühere Bayern- und Dortmund-Torjäger: „Ich weiß, dass es ein Punkt Unterschied ist und es noch drei Spiele gibt. Wenn jemand einen Fehler macht, dann entscheidet sich wahrscheinlich die Meisterschaft.“ Die Münchner seien inzwischen „auf einem guten Weg“, so der Pole: „Klar ist in den letzten Wochen viel passiert, was Auswirkungen auf den Kopf haben kann, aber ich denke, dass Bayern jetzt ein Stück vorne ist.“

Drei Spieltage vor Schluss führt München die Tabelle mit 65 Punkten an, Dortmund (64) liegt knapp dahinter. Am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) empfängt der FC Bayern den FC Schalke 04, am Abend trifft der BVB auf Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky).

Lewandowskis Verbindung zum deutschen Rekordmeister sei trotz der großen Diskussionen rund um seinen Transfer nach Barcelona im vergangenen Sommer nach wie vor stark. „Alles, was ich bei Bayern München erlebt und erreicht habe, bleibt in meinem Herzen. Ich werde immer dankbar sein“, sagte Lewandowski, der acht Jahre lang in München spielte. 2014 war er nach vier Jahren bei Borussia Dortmund ablösefrei zu den Bayern gewechselt.

Ihm selbst gehe es beim FC Barcelona „super“, der bevorstehende Meistertitel mit den Katalanen sei ein „erster Schritt, um nächste Saison vielleicht noch mehr zu gewinnen“. Nach den „vielen Problemen“ im Klub sei der Titel auch für Barças Zukunft „sehr wichtig“, betonte der Torjäger: „Ich denke, das wird nun besser.“

Großen Anteil an der Meisterschaft hätte in jedem Fall der deutsche Torhüter Marc-André ter Stegen, meinte Lewandowski: „Ich weiß nicht, wie viele Spiele er zu null gespielt hat, aber das ist seine Saison.“ Ter Stegen blieb in dieser Saison bereits 25 Mal ohne Gegentreffer und stellte damit einen Klubrekord auf. „Ich hoffe, er kann nach der Saison genießen, was er alles erreicht hat“, sagte Lewandowski: „Ich weiß, wie hart er arbeitet für diesen Erfolg.“ Der FC Barcelona führt die spanische Liga mit 82 Punkten an, Atlético Madrid (69) blieben fünf Runden vor Schluss allenfalls theoretische Chancen auf den Titel.