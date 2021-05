Aktualisiert am

Köln verliert in Relegation : Frustriert, genervt, nicht gut genug

Gegen Holstein Kiel verliert der 1. FC Köln im Hinspiel der Bundesliga-Relegation und hat nun den Abstieg vor Augen. Der Zweitligaklub hingegen steht dicht vor seinem ersten Sprung in das Fußball-Oberhaus.

Jonas Hector war frustriert, genervt, und noch voller Adrenalin, als er kurz nach dem Ende des Relegations-Hinspiels seines 1. FC Köln gegen Holstein Kiel vor die TV-Kameras trat. Geradezu aggressiv reagierte der Kapitän der Rheinländer auf die Frage, ob er sich nun „leer“ fühle. „Immer diese Scheißfragen mit leer und so“ zürnte er, „ich bin nicht leer, ich habe gerade 90 Minuten gespielt“.

Aber gut ging es ihm nicht nach dieser schmerzlichen 0:1-Niederlage gegen den Außenseiter von der Ostseeküste, auch wenn im Rückspiel immer noch die Chance auf den Klassenverbleib besteht. „Ich habe gesagt, die Entscheidung fällt im Rückspiel in Kiel und so wird es kommen“, verkündete der Kölner Trainer Friedhelm Funkel, „das ist ein Ergebnis, das du korrigieren kannst“. Aber die Ausgangslage hat sich an diesem Abend grundlegend verändert.

Es war ja rund um diese Relegation viel vom so genannten „Momentum“ gesprochen worden, das vor diesem Hinspiel für die Kölner sprach. Weil sie sich nach guten Wochen zum Ende der regulären Saison am letzten Spieltag noch von einem direkten Abstiegsrang auf den Relegationsplatz geschoben hatten. Während die Kieler ihren beinahe vollendeten Aufstieg durch Niederlagen an den beiden letzten Spieltagen noch aus der Hand gegeben haben. Aber von mentaler Müdigkeit oder fehlendem Selbstvertrauen der Kieler war nichts zu sehen in diesem Relegationshinspiel. Trainer Ole Werner war „hochzufrieden“ mit der Leistung seiner Mannschaft, die ausreichte, um die hektischen Kölner in allen Phasen der 90 Minuten gut zu kontrollieren.

Fußballerisch wenig zu bieten

Der Bundesligaklub agierte zwar mit großem Engagement, hatte aber fußballerisch nur wenig zu bieten, wie Funkel einräumen musste: „Wenn mal Räume da waren, haben wir sie nicht so genutzt, um torgefährlich zu werden.“ Hector spielte wieder einmal in der Sturmspitze, flankiert von Ismail Jakobs und Marius Wolf, deren Aktionen jedoch die Inspiration fehlte. Kurz vor der Pause schoss Ondrej Duda knapp am Tor vorbei, und auch Hector kam zu zwei, drei gefährlichen Abschlüssen, aber es war dann doch zu sehen, dass der Kapitän der Rheinländer eigentlich kein Torjäger ist.

Im Verlauf der vergangenen Wochen war Hectors Versetzung in den Angriff noch eine dieser schlauen Maßnahmen gewesen, die Funkel in der Bundesliga angeordnet hatte, besonders gegen RB Leipzig und den künftigen Münchner Verteidiger Dayot Upamecano hatte das brillant funktioniert. An diesem Tag blieb Hector im gegnerischen Strafraum genauso glücklos wie seine Kollegen.

Die Kieler hingegen waren hoch effizient und nutzten nach einer Stunde eine Ecke zum 0:1. Hector hatte das entscheidende Kopfballduell gegen den wenige Sekunde zuvor eingewechselten Simon Lorenz verloren, der per Kopf traf. Am Ende erhielt aber die gesamte Kieler Mannschaft ein großes Lob für ihr „leidenschaftliches Spiel“ von Trainer Werner, der einen etwas überraschenden Torwartwechsel vorgenommen hatte. Nach einer Covid-Erkrankung von Ioannis Gelius, der ursprünglichen Nummer eins, hatte zuletzt Thomas Dähne gespielt. Nun war der schon länger wieder einsatzfähige Gelios in die Startelf zurückgekehrt und wirkte nicht immer souverän. Aber die Kölner wussten nichts mit solchen Schwächen ihres Gegners anzufangen.

Sie ließen sich auf ein von Fouls und Nickeligkeiten durchsetztes Spiel ein, statt ihre spielerische Überlegenheit zur Entfaltung zu bringen. Und als sie dann doch einmal einen schönen Angriff hinbekamen, schoss Ellyes Shkiri nicht genau genug (65.). Die Fans draußen vor dem Stadion wurden in immer unruhiger und mussten mehrfach von der Polizei zu einem akzeptablen Verhalten ermahnt werden. Wie schon am vorigen Samstag, als sich die Kölner nach dramatischen 90 Minuten gegen Schalke 04 durch ein spätes Siegtor vor dem direkten Abstieg retteten, hatten sich einige hundert Anhänger hinter der Südkurve versammelt, deren Gesänge und Anfeuerungen auch in dieser Partie gegen Kiel gut zu hören waren. Abermals wurde Pyrotechnik abgebrannt.

Die Leute draußen litten, sie wussten, dass es nicht gut stand um ihren Klub. Spätestens mit ihrer Führung hatten die Kieler den vermeintlichen psychologischen Nachteil in einen Vorteil verwandelt, und Stürmer Janni Serra hatte noch viel Pech mit einem Kopfball an die Latte (77.). Auf der anderen Seite vergab der eingewechselte Sebastian Andersson nach 84 Minuten aus kurzer Distanz die beste Kölner Gelegenheit der Schlussphase, aber wirklich verdient hatten sie den Ausgleich ohnehin nicht. Kein Wunder, dass Hector wütend war, sein FC war einfach nicht gut genug in diesem wichtigen Spiel.