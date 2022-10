2:3-Niederlage gegen Leipzig : Herthas Aufholjagd wird nicht belohnt

Aktualisiert am

Dreimal holt Herthas Torhüter Oliver Christensen den Ball in Halbzeit eins aus dem Tor. Bild: dpa

Zu Beginn ist RB klar die bessere Mannschaft. Schon in der ersten Hälfte müssen die Berliner drei Gegentreffer hinnehmen. Doch in der zweiten Hälfte wird die Hertha besser – und hat am Ende Pech.