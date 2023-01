2:1 gegen Stuttgart : Leipzig ist Bayern dicht auf den Fersen

Matchwinner: Dominik Szoboszlai schießt Leipzig zum Sieg über den VfB Stuttgart. Bild: dpa

Stark ersatzgeschwächte Stuttgarter scheitern gegen Leipzig am eigenen Chancenwucher – und am überragenden Dominik Szoboszlai. Die Sachsen rücken in der Tabelle nah an Spitzenreiter Bayern heran.