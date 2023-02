Den letzten Lauf absolvierte Rani Khedira mit aller Entschlossenheit, ob­wohl ihn da schon Krämpfe in den Beinen plagten. Vom Mittelkreis rannte er zur Außenlinie. Dort stand Christopher Trimmel und wartete auf seine Einwechselung. Khedira zog sich die gelbe Kapitänsbinde, die er über 90 Minuten lang getragen hatte, vom Arm um, reichte sie an Trimmel weiter. Dann trabte er zurück auf seine Position, um die letzten Sekunden des denkwürdigen Europapokal-Spiels gegen Ajax Amsterdam (3:1) am Donnerstagabend über die Zeit zu bringen.

Bundesliga Liveticker

Die Szene gibt weniger Aufschluss über die tatsächliche Rolle von Khedira im Gefüge des 1. FC Union, sondern mehr darüber, wie er sie interpretiert und lebt. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler „ist einer von drei Kapitänen“, sagt Unions Trainer Urs Fischer. Genau genommen ist er die Nummer zwei hinter Christopher Trimmel und vor Sheraldo Becker, aber weil Trimmel schon 36 Jahre alt ist und seit der Verpflichtung des kroatischen WM-Teilnehmers Josip Juranovic nicht mehr in jedem Spiel auf dem Feld steht, verschiebt sich die Hierarchie gerade. Khedira trägt immer öfter die Binde, und wie sehr er sich mit ihr und den damit verbundenen Aufgaben identifiziert, war im Rückspiel des Achtelfinales der Europa League gegen Ajax Amsterdam zu beobachten.

Da dirigierte, organisierte und redete Khedira auf dem Feld, wo es nur ging. Kein Leichtes gegen den Lärm im Tollhaus Alte Försterei anzureden, wo der Geräuschpegel ungeahnte Höhen erreichen kann. In den zahlreichen Druckphasen der Niederländer war es Khedira, der mit den Armen immer wieder Laufwege aufzeigte, Anweisungen gab und selbstlos die Räume zulief. Für seine Mitspieler strahlte der Halt und Sicherheit aus. „Da ist er seiner Verantwortung gerecht geworden, so wie er das Wochenende für Wochenende tut“, sagte Fischer.

Gesetzt im defensiven Mittelfeld

Für Unions Trainer gilt inzwischen der frei nach Louis van Gaal abgewandelte Leitsatz „Khedira spielt immer“, trotz der hohen Belastung in drei Wettbewerben. Union ist in der Europa League und dem DFB-Pokal noch vertreten, in der Bundesliga steht an diesem Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) das Spitzenspiel beim FC Bayern an. Die Berliner reisen als Dritter zum Tabellenführer, aber punktgleich mit den Münchnern. „Der Wahnsinn geht weiter“, wiederholt Fischer inzwischen nach fast jedem Spiel, ungläubig ob der Siegesserie seiner Mannschaft.

Bundesliga Aktuelle Tabelle

An diesen Erfolgen hat Khedira einen gewichtigen Anteil. Er ist im defensiven Mittelfeld gesetzt, wettbewerbsübergreifend verpasste er nur zwei Spiele. Ansonsten stand er ausnahmslos in der Startelf, fast immer über 90 Minuten. Wenn man so will, ist Khedira ein typischer Union-Spieler. Einer dieser Unterschätzten, die andernorts abgeschrieben waren und die sich nun im Berliner Stadtteil Köpenick versammeln, um sich als Teil einer Horde von Aufsässigen gegen die Etablierten aufzulehnen. „Jeder von uns ordnet sich dem großen Ganzen unter, weil er weiß, dass er alleine nicht stark genug ist, gegen Ajax oder andere große Gegner zu bestehen“, sagte Khedira nach dem Sieg gegen Amsterdam. Das gilt auch für ihn.

Ausgebildet beim VfB Stuttgart galt er lange als kleiner Bruder von Sami Khedira, der in Madrid und Turin eine Weltkarriere hinlegte, während Rani in der zweiten Liga bei RB Leipzig auf der Bank saß. In Augsburg spielte er zwar regelmäßiger, aber so richtig seinen Platz fand er erst beim 1. FC Union Berlin. Dort entwickelte er sich zu einem der zuverlässigsten Sechser der Bundesliga, ohne das davon außerhalb Berlins groß Notiz genommen wurde.

„Wenn ich mir die letzten Weltmeisterteams anschaue, hast du mit N’golo Kanté 2018 und jetzt Enzo Fernández zwei Spieler, die das Gleichgewicht für die Mannschaft hergestellt haben. Das wird oftmals unterschätzt. Mein Spielertyp läuft etwas unter dem Radar, weil du es von außen anders betrachtest“, sagte Khedira im Interview mit dem „Kicker“.

Mehr zum Thema 1/

Fachleute schätzen seine Qualitäten dagegen schon länger. Vor der Weltmeisterschaft in Qatar schien sogar eine Nominierung für die Nationalmannschaft möglich. Nationaltrainer Hansi Flick hatte Khedira auf eine erste, 44 Spieler umfassende Liste gesetzt. Am Ende wurde es nichts mit einer Teilnahme, aber seitdem ist Khediras Stellenwert noch mal gestiegen. Im Sommer läuft sein Vertrag aus, Gespräche über eine Verlängerung wurden schon geführt. Khedira bezeichnet Union als „ersten Ansprechpartner“, er würde gern bleiben, und auch dem Klub ist an einer Weiterbeschäftigung gelegen.

„Wir verändern den Kader, nicht unbedingt die Startelf“, sagt Manager Oliver Ruhnert. Khedira ist neben seinen Fähigkeiten auf dem Platz auch in der Kabine enorm wichtig. Für die zahlreichen neuen Spieler, die Union immer wieder holt, ist er Ansprechpartner und helfende Hand. So wie er es für Trainer Urs Fischer ist. Egal ob mit oder ohne Kapitänsbinde am Arm.