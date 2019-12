Nübel und der FC Bayern : Die Ersatzbank als Schulbank

Torhüter Alexander Nübel will beim FC Bayern und Manuel Neuer in die Lehre gehen – und wechselt damit für die nächsten Jahre wohl auf die Ersatzbank. Ein gewagtes Unterfangen.

Von Donald Trump mal abgesehen, gibt es wohl kaum öffentliche Personen, die Millionen Menschen durch ihr Verhalten fast tagtäglich solche Rätsel aufgeben, wie das Fußballprofis tun. Und das nun wohl auch über die Festtage, dank Alexander Nübel. Er hat beschlossen, vom Sommer an nicht mehr Kapitän und Stammtorwart des FC Schalke 04 zu sein, aktuell immerhin Fünfter der Bundesliga, sondern auf die Ersatzbank des Dritten, des FC Bayern, zu wechseln. Warum macht einer so was?

Nun, finanziell dürfte er sich nicht gerade verschlechtern, auch nicht gegenüber der angeblichen Verzehnfachung seines bisherigen Gehaltes, mit der die sich nun enttäuscht zeigenden Schalker ihn zum Bleiben bewegen wollten. Nübel wird der bestbezahlte Praktikant Deutschlands. Bälle halten wird er bis auf Weiteres wohl nur im Training. Denn Manuel Neuer, der weltbeste Torwart dieses Jahrzehnts, steht davor, seinen Vertrag mit den Bayern bis 2023 zu verlängern. Dann wäre er 37 Jahre alt, auch das für einen großen Torwart noch kein zwingendes Rentenalter.

Wird aus Nübel ein zweiter Rensing?

Und doch war Neuers Alter wohl ein Argument für Nübels Entscheidung. Die Jahrgänge zwischen dem 33-jährigen Meister und dem 23-jährigen Lehrling haben weltweit außergewöhnlich viele Weltklassetorhüter hervorgebracht, Spieler im besten Alter zwischen Mitte und Ende zwanzig, die nun die Tore der größten Klubs Europas hüten, wie Alisson, Courtois, ter Stegen. Da bieten die Bayern mit dem nicht mehr jungen Neuer die beste Nachfolgegelegenheit auf dem höchsten Niveau. Mit dem zusätzlichen Vorteil, künftig aus erster Hand in die Geheimnisse des viermaligen „Welttorwarts“ eingeweiht werden zu können. Neuer deutete schon vor einigen Monaten die Möglichkeit an, Nübel bei sich in die Lehre gehen zu lassen. Nübel scheint gewillt dazu. Und bereit, den Platz im Tor erst einmal aufzugeben, um später ganz oben anzugreifen. Die Ersatzbank als Schulbank, ein im Fußball neuartiger, nicht unriskanter Karriereplan. Was, wenn der Mann, der der neue Neuer werden will, nur ein zweiter Rensing wird? Jener Torwart, der daran scheiterte, der neue Kahn zu werden.

Anders als 2011 für den gebürtigen Gelsenkirchener Neuer, dem Schalke von Kindesbeinen an Herzenssache war, dürfte es für Nübel kein tränenreicher Abschied werden. Für ihn wird Schalke am Ende nur eine vierjährige Zwischenstation auf dem Weg von Paderborn in die große Fußballwelt gewesen sein. Doch um dort wirklich anzukommen, muss er noch viel lernen, vor allem die Wirkung von Emotionen im Fußball und die Kontrolle seines oft übertrieben wirkenden Ehrgeizes. Seine Glanztaten wechseln sich mit groben Aussetzern ab. So patzte Nübel im Juli im Finale der U-21-EM und beging vor einer Woche gegen den Frankfurter Mijat Gacinovic ein Horror-Foul weit vor seinem Tor, wie man es von Neuer noch nie sah. Im erst 41. Profieinsatz ist Nübel damit zum zweiten Mal des Platzes verwiesen worden. Neuer wurde es in bald sechshundert Spielen noch nie.