Zuversicht bei Werder : Torjäger Füllkrug gibt Bremen Halt

Auf die vielen Nachfragen zu seinen Toren und zu seiner Zukunft gab er offensive Antworten. Niclas Füllkrug weiß, dass er dank seiner Treffer und seines Aufstiegs zum Nationalspieler ein international begehrter Torjäger ist. Die große Sorge bei Werder Bremen dass er sich im Alter von 29 Jahren in dieser Winterpause abwerben lässt, ist dank seiner Aussagen aber deutlich kleiner geworden.

Bundesliga Liveticker

„Ich glaube, es gibt keinen Grund, da jetzt noch nervös zu werden“, sagte der Bremer Hoffnungsträger. Beim 2:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg verwandelte er zunächst einen Handelfmeter (24. Minute) und ließ das vorentscheidende 2:0 (77.) folgen. Werder gelang ein wichtiges Ausrufezeichen. Jetzt sollen auch die letzten Fragezeichen hinter der Personalie Füllkrug verschwinden. Zumindest bis zum Sommer.

„Es geht immer nur als Mannschaft“

Der hart erkämpfte Erfolg gegen die zuletzt sehr erfolgreichen Wolfsburger war ein wichtiges Signal für das weitere Miteinander in Bremen. „Es geht immer nur als Mannschaft“, befand Werder-Cheftrainer Ole Werner. In der Tat war der feine Unterschied zwischen Bremen und Wolfsburg an diesem 18. Bundesliga-Spieltag, dass der Gastgeber im Kollektiv entschlossener aufgetreten war.

„Werder hat uns das Leben sehr schwer gemacht“, gestand Wolfsburgs Mannschaftskapitän Maximilian Arnold. Erst kurz vor Spielende erzielte sein Teamkollege Kevin Parades den Treffer zum 1:2. Das letzte Aufbäumen des VfL in der Nachspielzeit kam zu spät. Vor allem, weil es auf Wolfsburger Seite keinen Offensivspieler gab, der so routiniert und treffsicher wie Füllkrug auftreten konnte.

„Wir brauchen ihn“

Der Held des Tages, bis zum Sommer 2025 vertraglich an Werder Bremen gebunden, ist nicht nur aus zählbaren Gründen wichtig. Füllkrug signalisiert mit seiner Wucht, seiner Körpersprache und seiner Rhetorik, dass er der gesamten Bremer Mannschaft Halt gibt. Dank des Erfolgserlebnisses ist die Zuversicht bei Werder zurück, in der Rückrunde nicht in die Abstiegszone abzurutschen – inklusive der Hoffnung, dass kurz vor Ende der winterlichen Wechselperiode kein Ungemach bezüglich seines Torjägers mehr droht.

Füllkrug verriet in seinen Fernsehinterviews nach Spielende, dass ihm mehrere Angebote ambitionierter Vereine vorgelegen hätten. „Alles, was kam, wurde in erster Instanz von mir abgelehnt. Ich habe es nicht an Werder rangelassen“, sagte der Mann mit der hohen Trefferquote.

Mehr zum Thema 1/

13 Treffer im bisherigen Saisonverlauf machen ihn zum derzeit erfolgreichsten Stürmer der Bundesliga – und zum mit Abstand besten deutschen Angreifer. Und wenn doch noch ein sehr lukratives, fast schon unmoralisches Angebot eingehen würde? Würde es wohl nicht angenommen werden vom Klub: „Niclas ist ein wichtiger Spieler für uns, für die Mannschaft. Wir brauchen ihn und planen voll mit ihm für die Rückrunde“, erklärt Werders Fußball-Chef Clemens Fritz.

Und auch der Spieler zeigt sich standhaft: „Also ich“, sagte der Bremer Publikumsliebling mit der Rückennummer 11, „bin total entspannt.“ Der sogenannte Wechsel-Wirbel wegen Füllkrug kann offenbar abgehakt und abgeheftet werden.