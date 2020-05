Bundesliga-Neustart : Werder wollte warten

Die Frage, was am übernächsten Montag rund um das Weserstadion passieren wird, könnte genauso spannend werden wie das Spiel drinnen. Am Donnerstag hatte der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) gegenüber der „Bild“-Zeitung gesagt, er werde die Polizei genau einmal zu einem Einsatz herausschicken. Gemeint war ein mögliches Ausrücken, um eine Fan-Ansammlung vor, hinter oder neben dem Stadion am Fluss zu unterbinden. Die ist wegen des weiterhin bestehenden Abstandsgebotes nämlich weiterhin verboten.

Bundesliga Liveticker

Doch das leere Stadion könnte wie am 11. März beim nachgeholten Spiel Gladbach gegen Köln Zuschauer dazu animieren, sich vor den Toren der Arena zu treffen, das Spiel auf dem Handy zu verfolgen und die eigene Mannschaft entsprechend anzufeuern. Nicht nur wegen dieses möglichen Vergehens war Mäurer ganz allgemein gegen den Start der Fußball-Bundesliga. Ihn stört die „Vorzugsbehandlung“, die der Profifußball bekommt: „Es geht um viel Geld, und alle Bedenken werden hintenangestellt“, sagte er Radio Bremen.

Nach dem Wiederbeginn am Montag gegen Leverkusen spielt Werder noch viermal in dieser Saison zu Hause gegen den Abstieg. Und viermal werden es Spiele unter Bewährung sein. Denn sollte es mehr als einmal Zuschaueransammlungen geben, die einen Polizeieinsatz hervorrufen, könnte der Innensenator den Profifußball in der kleinen Hansestadt wieder verbieten. Dass mit Mäurer nicht zu spaßen ist, hat Werder schon im langen Streit um die Beteiligung an den Kosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen im Weserstadion festgestellt – am Ende hieß der Sieger Mäurer.

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte, Mäurers Parteigenosse, hatte sich zuvor bei der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch dafür starkgemacht, die Liga eine Woche später starten zu lassen; am 23. Mai nämlich. Das wäre ganz im Sinne Werders gewesen, denn die Bremer Profis dürfen erst seit Donnerstag wieder im Mannschaftstraining üben. Zuvor hatte der Innensenator nur Training mit maximal vier Personen pro Übungsgruppe zugelassen. So hatte sich Werder auf den „Re-Start“ seit Anfang April vorbereitet. Ein deutlicher Nachteil gegenüber den Teams aus Bundesländern, in denen das Mannschaftstraining schon früher erlaubt war.

Deswegen hatte nicht nur Bovenschulte auf politischer Ebene, sondern auch Werders Sportchef Frank Baumann auf DFL-Ebene versucht, den „Spieltag eins mit Corona“ auf Ende Mai zu schieben: „Wir akzeptieren die Entscheidung des DFL-Präsidiums selbstverständlich, hätten uns allerdings insbesondere aus Gründen der Wettbewerbsintegrität einen etwas späteren Start gewünscht“, sagte Baumann gegenüber Deichstube.de. Zuvor hatte Baumann auf die erhöhte Verletzungsgefahr hingewiesen, die Werder beträfe, weil das Mannschaftstraining erst zehn Tage vor dem ersten Spiel begonnen habe.

Immerhin kam die DFL den Bremern ein wenig entgegen, indem sie die Partie gegen Leverkusen auf den Montag legte (18. Mai, 20.30 Uhr bei Sky und im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga). „Wir wollten damit der Tatsache Rechnung tragen, dass Werder der letzte Klub ist, der ins Gruppentraining einsteigen konnte“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Donnerstag. An einem Montagabend hatte das Spiel Anfang März ursprünglich auch stattfinden sollen.

Mehr zum Thema 1/

Wie alle anderen Klubs auch war Werder im Grundsatz vollkommen für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Form des „Geisterspiels“ gewesen. Wie bei fast allen anderen Klubs auch ist die Abhängigkeit der Bremer vom sogenannten Fernsehgeld nämlich groß. So fließen nun erst einmal dringend benötigte 15 Millionen Euro als TV-Rate in die Bremer Kassen. In bemerkenswerter Offenheit hatte Finanz-Geschäftsführer Klaus Filbry schon zuvor von den bevorstehenden finanziellen Schwierigkeiten beim SVW gesprochen, sollten diese Saison und die kommende Hinrunde ohne Zuschauer ausgetragen werden. Bis zu 45 Millionen Euro könnten Werder dann fehlen. Kredite seien vonnöten. Die Spieler ziehen mit – sie haben schon mitgezogen: Der inzwischen vollzogene Vorschlag eines Gehaltsverzichts soll aus Mannschaftskreisen gekommen sein. Ein weiterer Verzicht auf Gehalt wird bei Werder nicht ausgeschlossen.

Viele Sorgen also, und der Blick auf die Tabelle stimmt kaum zuversichtlicher: Mit 18 Punkten aus 24 Spielen liegt Trainer Florian Kohfeldts Mannschaft vier Punkte hinter dem Relegationsrang, acht hinter dem rettenden Ufer. Immerhin wissen sie seit dem Donnerstag in Bremen, dass die DFL Relegationsspiele gegen den Dritten der zweiten Liga eingeplant hat.