Bundesliga-Neustart am 16. Mai : „Wir spielen auf Bewährung“

Salomon Kalou wurde an diesem Donnerstag mit keinem Wort erwähnt – jedenfalls nicht im öffentlichen Teil der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Präsent aber, als Mahnung und Warnung, war der Fußballprofi und Amateurfilmer von Hertha BSC zu fast jeder Zeit in den Ausführungen von Christian Seifert zur Rückkehr seiner Branche ins Rampenlicht.

Dem DFL-Geschäftsführer war es wichtig zu betonen, dass nicht etwa das große Ziel damit erreicht sei, dass der Ball vom 16. Mai an wieder rollt in deutschen Stadien – und gleich auch noch mit dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke –, sondern „maximal ein Zwischenziel“. Die Legitimation, weiterzumachen bis zum erhofften Saisonfinale am 28. Juni, müsse sich der Fußball immer wieder neu erarbeiten, sagte Seifert, von Woche zu Woche – ja, wie es im Fußball immer heißt, wenn rhetorisch sonst nichts weiterhilft: von Spiel zu Spiel.

Aber Seiferts Warnung war real und zugleich der Punkt, an dem der Fußball in das Doppelpass-Spiel mit der Politik einstieg. Das Signal, das am Mittwoch vom Treffen der Kanzlerin mit den lockerungslustigen Ministerpräsidenten ausgegangen war, wonach ein Mehr an Freiheit auch ein Mehr an Verantwortung bedeute, nahm Seifert gerne auf: In einem dringenden Appell an alle Beteiligten, das Erreichte nicht wieder aufs Spiel zu setzen mit Nachlässigkeit oder, schlimmer noch, Nonchalance. Der Fußball, so war die Botschaft zu verstehen, ist in dieser prekären Lage nur so stark wie jeder Einzelne. „Jedem in der Liga muss klar sein“, sagte Seifert, „wir spielen auf Bewährung, und jeder Spieltag ist eine Chance zu beweisen, dass wir den nächsten verdient haben.“

Konkret angesprochen fühlen durften sich die Profis, die sich bitte schön schlauer – aufgeklärter – verhalten mögen, als es Kalou und die Berliner Kabinenkollegen taten. Der Appell richtete sich aber auch an die Entscheidungsträger der Vereine, die das Einhalten des Hygienekonzepts, auf das es „ohne Wenn und Aber“ ankomme, auf der „Chefebene“ im Blick behalten sollen.

Was das angeht, dürften einige der 36 Klubs der ersten und zweiten Liga einiges zu tun haben in den nächsten Tagen. Während die Teams sich in die vorgeschriebene siebentägige Quarantäne begeben, in der sie sich sportlich vorbereiten, müssen die Vereine die Stadien und deren Umgebung gemäß der detaillierten Vorschriften vorbereiten – in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und auch unter Beobachtung der zuständigen Ministerien. Die Verantwortung aber, so Seifert, liege am Ende bei den Vereinen, und die Zeit dafür ist knapp.

Die Frage, warum es denn jetzt partout so schnell gehen musste, zumal einzelne Klubs Bedenken hatten, beantwortete Seifert mit Verweis auf eine Interessenabwägung. Zwar hatte Tim Meyer, der Leiter der Taskforce Spielbetrieb, vor kurzem noch davon gesprochen, dass eine dreiwöchige Vorbereitung im vollen Trainingsbetrieb ein „sportmedizinisches Wunschkonzert“ sei, auch zur Verletzungsprävention – am Ende aber ging es um andere Wünsche und auch Zwänge. Man brauche „selbstverständlich eine gewisse Flexibilität“, ein bisschen Luft angesichts der neun noch ausstehenden Spieltage sowie der Halbfinals im DFB-Pokal, an deren Einpassung der zuständige Deutsche Fußball-Bund gerade arbeitet.

Schließlich schwebt immer noch als Damoklesschwert über allem, was im Falle positiver Corona-Testungen im Spiel- und Trainingsbetrieb passiert: wenn womöglich doch, auf der Basis der Entscheidungen der Gesundheitsämter, Spiele abgesagt werden müssen. Zudem verwies Seifert auf die seiner Ansicht nach unsichere Rechtslage nach dem Stichtag 30. Juni, der in den Arbeitspapieren der Profis festgeschrieben ist (für das Pokalfinale und die Relegation dürfte sich indes dennoch erst ein Platz im Juli finden). Und wenngleich Seifert das nicht erwähnte: Auch Sponsorenzahlungen dürften an den Stichtag 30. Juni zur Erbringung der Leistungen gekoppelt sein.