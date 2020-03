Mega-Deal für die DFL? : Milliardenschwere Auktion um die Bundesligarechte

Aktualisiert am

Die Deutsche Fußball-Liga vergibt im Frühjahr die Medienrechte für vier Spielzeiten bis 2024/25 und will Rekordzahlen erzielen. Streamingdienste könnten die Preise nach oben treiben. Unter Druck steht der langjährige Partner Sky.

Medienrechte an der Fußball-Bundesliga: Ein Markt mit weiterem Wachstumspotential. Bild: dpa

Während die Ultraszene derzeit die Bundesliga mit ihren Schmäh-Aktionen in Atem hält und sich dabei als Retter des Fußballs vor der zunehmenden Kommerzialisierung aufspielt, bringt die Deutsche Fußball Liga (DFL) ihren absehbar größten Deal auf den Weg. Am Dienstag stellte das Management in Frankfurt vor, wie und unter welchen Erwartungen die milliardenschwere Auktion der Medienrechte im Frühjahr für die vier Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25 ablaufen soll.

Michael Ashelm Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Zwar kämen die nationalen Medienmärkte irgendwann an ihre Grenzen, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. „Wachstum ist aber möglich. Die Rechte sind wertvoller geworden, auch wenn wir jetzt schon sehr viel Geld dafür bekommen.“ Eine konkrete Zahl, wie sich der Vermarktungsprozess auf die Einnahmen niederschlagen könnte, wollte Seifert nicht nennen. Mit einer Steigerung der Erlöse wie zuletzt im Jahr 2016 (83 Prozent mehr Umsatz) oder davor im Jahr 2010 (plus 50 Prozent) sei allerdings kaum zu rechnen. So realistisch sähen inzwischen auch die Vereine den Markt. „Der Druck auf uns ist immens“, sagte der DFL-Chef. Ein Viertel des Bundesliga-Umsatz würde aus der Medienvermarktung gespeist.