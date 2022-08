Wirbel um Fußballprofi : Max Kruse, eine Zerreißprobe

In seiner Welt ist alles ganz klar und einfach. „Ich sehe mich bei 100 Prozent“, sagt der Fußballprofi Max Kruse, wenn er sein aktuelles Leistungsvermögen einschätzen soll. Immer motiviert, immer Vollgas – diese Selbstwahrnehmung beißt sich dummerweise mit der seines Trainers. Beim VfL Wolfsburg plagt sich der neue Chefcoach Niko Kovac mit einer täglich polarisierenden Personalie herum. Kruse will von Beginn an spielen. Kovac belässt es bisher dabei, den vermeintlichen Star seiner Mannschaft frühestens in Halbzeit zwei einzuwechseln.

Ist das eine Majestätsbeleidigung oder gerechtfertigt? In jedem Fall taugt die Causa Kruse als Zerreißprobe. In Wolfsburg schwelt ein Kräftemessen zwischen Spieler, Trainer und Vereinsführung. Es stört die Harmonie und birgt Gefahr für alle Beteiligten.