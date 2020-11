Bundesliga-Rekordspieler : Max Kruse macht es auf seine Weise

Max Kruse kennt das ja. Über ihn wird gern und viel geredet. Kaum ein Sportler in Berlin interessiert die ansässigen Medien so sehr wie der 32 Jahre alte Angreifer vom 1.FC Union. Was auch daran liegt, dass er in der stromlinienförmigen Welt der Fußballprofis gern die Sinuskurve gibt. Vergangene Woche erst war Kruse Gesprächsgegenstand, weil er bei einer Radarkontrolle beim Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ertappt wurde und sich darüber in den sozialen Medien fürchterlich aufregte. Es fielen Worte wie „Schweine“ und „stark asozial“.

Am Wochenende machte der Stürmer zur Freude aller Union zugeneigten Berliner in seiner eigentlichen Kernkompetenz von sich reden. Beim 5:0 gegen Arminia Bielefeld war Kruse an insgesamt vier Toren beteiligt. Das erste durch den Japaner Keita Endo leitete er mit ein, bei den Treffern von Robert Andrich und Geraldo Becker gab er die direkte Vorlage, ehe er dann das 4:0 per Elfmeter selbst besorgte. Es war sein insgesamt sechzehnter Strafstoß in der Bundesliga und der sechzehnte, den er verwandelte, was die Einstellung eines uralten Rekords bedeutete. Kruse zog mit Hans-Joachim Abel gleich, der in den siebziger und achtziger Jahren fleißig für den VfL Bochum und Schalke 04 vom Elfmeterpunkt getroffen hatte.