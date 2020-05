Appell von Manuel Neuer : „Wir tragen das Trikot der Vorbilder“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Selbst aus dem europäischen Ausland, ja in der ganzen Welt wird man auf uns schauen. Wir Profis könnten den Bonus der ersten Startgruppe erhalten. Darin liegt eine enorme Verantwortung für uns, der wir uns mit jeder Faser bewusst sein müssen.

Wir als Profis tragen Verantwortung für unseren Berufsstand. Uns muss klar sein, dass es jetzt auch auf uns ankommt. Ich bin davon überzeugt, dass das medizinische Konzept das für alle direkt und indirekt Beteiligten bestmögliche ist, wir uns also sehr wohl Gedanken, aber mitnichten Sorgen machen müssen. Nun ist es an jedem einzelnen in den Mannschaften und deren Umfeldern, dieses Konzept diszipliniert mit Leben zu füllen.

Wir tragen ebenso Verantwortung für alle Vereine, die inzwischen zu Wirtschaftsunternehmen mit vielen tausend Angestellten gewachsen sind. Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass es die Bundesliga in dieser Form, wie wir sie kennen, bei einem Abbruch der Saison nicht mehr geben wird.

Wir tragen aber insbesondere Verantwortung für Zehntausende von Arbeitsplätzen in mannigfachen Branchen, die mit dem und durch den Fußball leben. Und nicht zuletzt tragen wir Verantwortung für all jene Fans, für die Fußball ein ganz großes Stück ihres Lebens ist.

Diese Verantwortung wiegt schwer. Und dennoch dürfen wir sie nicht als Last empfinden. Wir dürfen uns dabei auch nicht zu wichtig nehmen. Wir sind nur die, die im Schaufenster stehen. Es geht aber um den Sport allgemein. Um jedwede Bewegungs-Initiative. Um Fitness-Studios. Um herumtollende Kinder auf dem Bolz- oder Spielplatz. Um die Öffnung von Jugendhäusern. Um befreiendes, weil freies Familienleben.

Mehr zum Thema 1/

Natürlich nehme ich wahr, dass es manch einen gibt, der unsere Branche von außen betrachtet als abgehoben empfindet; der einen angeblichen Sonderweg anprangert; der nun ganz vereinzelt auftretendes Fehlverhalten – ein übrigens völlig normales gesellschaftliches Problem – als Beweis dafür hernimmt, dass das Papier, auf dem das DFL-Konzept geschrieben wurde, geduldig ist, die Umsetzung uns Fußballern aber nicht zutraut. Dieser Kritik, ja vereinzelt sogar Ablehnung, müssen wir uns stellen. Wir müssen sie alltäglich hernehmen als Warnschild, um uns immer wieder zu verdeutlichen, um was es geht. Wir waren die Lieblinge einer ganzen Nation, als wir am 13. Juli 2014 im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro Weltmeister wurden. Nun haben wir ein anderes Trikot an: jenes der gesellschaftlichen Vorbilder.

Als solches sind wir ein richtungsweisendes und idealisiertes Beispiel für alle. Als solches stehen wir insbesondere als Identifikationsfigur für meist junge Menschen. Als Vorbild sind wir Teil der Gesellschaft. Wir wollen eigentlich nur Fußball spielen. Das aber ist in dieser Zeit zu wenig. Wir wollen Ergebnisse erzielen. Auf dem Spielfeld. Und für die Gesellschaft.