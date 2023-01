Eintracht Frankfurt : Der stolze Kroate Kristijan Jakić

Die Köpfe frei kriegen und die müden Beine lockern – diese Aufgaben hatte Eintracht-Trainer Oliver Glasner seiner Mannschaft nach dem Trainingslager in Dubai mit auf den Weg gegeben. Zwei Tage blieben den Profis, um diesen Auftrag auszuführen. Am Samstag war die Mannschaft aus dem Emirat zurückgekehrt, am Dienstag bat Glasner wieder zum Mannschaftstraining im Stadtwald. Zumindest den zweiten Teil der Aufgabe scheinen alle Spieler erfüllt zu haben: Locker in die Pedale tretend fuhren sie auf ihren Fahrrädern vom Profi-Camp hinüber zum Trainingsplatz – alle außer dem am Sprunggelenk verletzten Tuta und Marcel Wenig, der jüngst seine Reha nach einem Mittelfußbruch beendet hat.

Julia Basic Sportredakteurin.

Vor dem ersten Bundesliga-Spieltag im neuen Jahr, an dem die Eintracht den FC Schalke 04 empfängt (Samstag, 15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky), probierte Glasner im Training verschiedene Varianten der Dreierkette aus – unter anderem mit Kristijan Jakić auf der rechten Seite. Der Kroate spielte in den vergangenen Monaten immer wieder auf unterschiedlichen Positionen.

„Im Trainingslager habe ich auf der Sechserposition gespielt und jetzt zum ersten Mal hinten rechts. Ich weiß noch nicht, wo der Trainer mich aufstellen wird und ob ich überhaupt von Anfang an spiele“, sagte Jakić im Hinblick auf Samstag. Doch er sei es gewohnt, variabel eingesetzt zu werden und sich immer wieder auf neue Spielzüge einzustellen – auch wenn er den Sechser als seine Stammposition bezeichnet, auf der er sich am wohlsten fühle. Aber: „Es ist egal, auf welcher Position ich spiele – meine Aufgabe ist es, das Tor zu verteidigen und hinten nichts anbrennen zu lassen.“ So versteht er seinen Arbeitsauftrag als Verteidiger.

Die besten Monate seines Lebens

Der 25-Jährige blickt auf eine Zeit zurück, die er im Interview mit den Vereinsmedien der Eintracht als die besten Monate seines Lebens bezeichnete. Der Sieg im Europa-League-Finale sowie der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft mit Kroatien und der anschließende Empfang der Mannschaft vor den Fans seien „einfach unglaublich“ gewesen.

Zwar wechselte Kroatiens Trainer Zlatko Dalić den Frankfurter in Qatar nur für die letzten Minuten im Spiel um Platz drei gegen Marokko ein, doch er habe einiges an Erfahrungen sammeln, viel trainieren können und es genossen, als einer von 26 Spielern seines Landes „Teil des größten Fußballturniers der Welt sein zu dürfen“, beschrieb Jakić seine Erlebnisse. „Natürlich freut man sich, wenn man die Möglichkeit bekommt, mehr zu spielen. Aber für mich ist es allein schon eine große Ehre, überhaupt berufen zu werden. Ich bin stolz darauf, Teil der Nationalmannschaft zu sein.“

Die Tage nach der WM verbrachte er zu Hause in Kroatien, wo ihn in seiner Heimatstadt Imotski 2000 Menschen empfangen hätten. Viel Zeit zu regenerieren blieb ihm nicht. Am 3. Januar war schon wieder Trainingsauftakt bei der Eintracht, am Tag danach folgte der Abflug ins Trainingslager. „Dort war jeden Tag intensives Training angesagt, bis auf zwei freie Nachmittage. Wir haben zehn Tage lang gut gearbeitet“, sagte der Verteidiger und betonte, wie wichtig es sei, die positive Stimmung jetzt mitzunehmen.

Mit Schalke wartet kein einfacher Gegner auf seine Mannschaft. „Wir müssen dieses Spiel nach langer Pause mit hoher Konzentration angehen“, fordert Jakić und warnt davor, den Tabellenletzten aus dem Ruhrgebiet zu unterschätzen: „Schalke hat jetzt Zeit gehabt, sich neu zu sortieren. Und generell weiß man, dass uns die Klubs aus der unteren Tabellenhälfte nicht so gut liegen.“ Einen Fehlstart in das neue Jahr wollen sie bei der Eintracht unbedingt vermeiden – schließlich soll der Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden, wie Oliver Glasner es beschrieb. Und auch Jakić sagte: „Natürlich wollen wir so gut wie es nur geht in die zweite Saisonhälfte starten.“

Mit den Frankfurtern, für die er seit September 2021 spielt, hat er große Ziele: „Ich will unter die Top Fünf in der Bundesliga kommen. Und auch, wenn manche darüber lachen, ist es mein Ziel, die Champions League zu gewinnen.“ Zwar hält Jakić das selbst für unwahrscheinlich, er glaubt aber fest an seinen Traum. Im Februar und März stehen die Achtelfinalspiele gegen die SSC Neapel an. „Man hat gesehen, auf welchem Niveau unsere Mannschaft ist und was sie letztes Jahr erreicht hat. Wenn der Gegner einen falschen erwischt, dann ist alles möglich.“