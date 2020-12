Bundesliga-Krisenklub : Wer kann Schalke 04 jetzt noch retten?

Der Zauber des Alten: dahin. Der Glaube an die Kraft der aufbauenden Worte: ein Irrtum. Der Appell an die Kraft der Gemeinsamkeit: verhallt. Huub Stevens, noch einmal für zwei Spiele reaktiviert als Trainer und Aufbauhelfer des FC Schalke 04, stand am Samstagnachmittag ziemlich verloren und frustriert am Rand eines Geschehens, in dem sich die Spieler des FC Schalke 04 aufs Neue verkrümelt hatten, als es gegolten hätte, aus der Vitalität einer einigen Mannschaft zu schöpfen. Woher nehmen bei einem schon chronischen Verlierer? Und so taumelten sie ihrer nächsten Niederlage beim 0:1 gegen Arminia Bielefeld entgegen, nach der die Hoffnung auf eine Wende noch unwirklicher als zuvor anmutet.

Allein Sascha Riether, ehemals ein Schalker Spieler und heute Koordinator des Lizenzbereichs, traute sich, ein Zeichen ungebrochener Zuversicht gegen den düsteren Trend zu setzen. „Das Besondere am Fußball ist, dass er ganz verrückt sein kann“, sagte der unverdrossene Badener, „im Moment traut uns niemand etwas zu. Aber wir haben die Hoffnung nicht verloren. Nach dem Pokalspiel am Dienstag gegen den SSV Ulm ist eine kleine Pause, und da müssen wir uns dann sortieren und neu ausrichten. Wir werden in der Rückrunde voller Mut und Kraft angreifen.“ Das war zumindest mal ein Glaubensbotschaft, wenn auch ohne faktische Grundlage.