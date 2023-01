Borussia Dortmund : Bellingham ist die heißeste Fußballaktie des Jahres

Aktualisiert am

Auf seinem Trikot trägt Jude Bellingham die Rückennummer 22 – und die Bedeutung dieser Nummer erscheint in diesen Dortmunder Wintertagen noch einmal in einem etwas anderen Licht. Immer mal wieder hat Mike Dodds, ein Jugendtrainer des bei Birmingham City ausgebildeten Talents, berichtet, wie er Bellingham in einer Nachbesprechung zu einer Partie gefragt habe, für welchen Spielertyp er sich halte.

Bundesliga Liveticker

Der junge Fußballer wolle eine Nummer zehn sein, lautete die Antwort. Den folgenden Dialog gibt Dodds so wieder: „Ich denke, du kannst eher eine 22 sein“, habe er gesagt, woraufhin Bellingham fragte, „was das bedeuten soll, und ich sagte: ‚Du kannst eine Nummer vier, Nummer acht und Nummer zehn sein – jemand, der alles kann.‘“ Seither trägt Bellingham die 22 auf dem Trikot. Es ist die Summe aus den Zahlen 4, 8 und 10.