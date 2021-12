Aktualisiert am

Der Mann, der alle Wolfsburger Last schultert

Jörg Schmadtke : Der Mann, der alle Wolfsburger Last schultert

Der Frust der Fans richtet sich nicht gegen die Spieler oder den Trainer. Jörg Schmadtke stellt sich davor, also mitten in den Wind. Das kostet Kraft und Sympathien. Aber es ist auch typisch für ihn.

Schwierige Phase: Jörg Schmadtke will die alten Schatten loswerden. Bild: Sebastian El-Saqqa / firosportph

Sobald der öffentliche Teil seines Jobs geschafft und keine Fernsehkamera mehr auf ihn gerichtet ist, kann Jörg Schmadtke echt lustig sein. Aus einem seriösen, eher wortkargen Experten, der als Geschäftsführer der VfL Wolfsburg Fußball GmbH eine millionenschwere Firma leitet, wird dann ein Zyniker mit hohem Unterhaltungswert. Dummerweise erlebt sein Verein gerade eine deftige Krise. Sprüche und Frotzeleien wären also deplaziert.

Bundesliga Liveticker

Deshalb räumt Schmadtke ruhig und sachlich ein, dass er die bisher schwierigste Phase erlebt, seit er 2018 in Wolfsburg angetreten ist. Sechs Pflichtspiele hat der VfL in Folge verloren. An diesem Freitag beim FC Bayern (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga, bei Sat.1 und DAZN) antreten zu müssen ist kein Vergnügen. Schmadtke läuft Gefahr, dass der mit ihm erarbeitete Lorbeer unwiderruflich verwelkt. Es wäre keine neue Erfahrung für ihn.