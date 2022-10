Eintracht Frankfurts Angreifer : Lindström ist einfach nicht zu bremsen

Das Geschehen war erst wenige Minuten vorbei und das dabei erzielte Resultat mit dem mitgereisten Anhang kurz bejubelt worden, da begann bereits die konzentrierte Vorbereitung auf die kommende Aufgabe, für die sich alle bei der Eintracht vorgenommen haben, abermals ihrem Gegner Grenzen aufzuzeigen.

Durch den 3:1-Sieg in Mönchengladbach gewann das aktuell von einer Welle aus Zuversicht getragene Team an Optimismus hinzu, an diesem Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) vor eigenem Publikum in der Champions League auch Olympique Marseille bezwingen zu können – und sich damit die Chance zu bewahren, als Königsklassen-Neuling das Achtelfinale des Wettbewerbs zu erreichen.