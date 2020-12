Leipzig-Profi Angelino : „Wir können die Bayern vor Probleme stellen“

Aktualisiert am

Für Außenverteidiger Angelino verlief das erste Jahr bei RB Leipzig verheißungsvoll. Im Interview spricht er über sein großes Selbstvertrauen, warum Trainer Nagelsmann ihn an Guardiola erinnert und wieso er in seiner Freizeit Fußball meidet.

Ein Gesicht des Leipziger Erfolgs: Angelino freut sich auf den Jahresabschluss im Pokal an diesem Dienstag in Augsburg. Bild: dpa

Angelino, Ihr Name bedeutet übersetzt „kleiner Engel“. Wer hat Ihnen den gegeben?

Das war meine Mutter. Ich heiße ja eigentlich José Angel, sie hat dann Angelino draus gemacht, da war ich noch ganz klein. Ob ich auch ein Engel war, muss sie beantworten.

Ihr Trainer Julian Nagelsmann sagt, Sie können auch das genaue Gegenteil sein. Etwa wenn Sie nicht spielen dürfen.

Ich kann es nicht leiden, zuzuschauen. Das musste ich während meiner Karriere lange genug. Ich möchte immer auf dem Platz stehen. In jedem Spiel, in jeder Minute. Für mich ist das immer noch was Besonderes.