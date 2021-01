Krise beim Berliner Klub : Hertha-Fans wollen Absetzung von Preetz

Bundesliga in Bielefeld : Zum Glück keine Pause für die Eintracht

Die Eintracht fühlt sich im „Flow“ und will in Bielefeld den positiven Trend der vergangenen Wochen fortsetzen. Doch diesmal fehlt Aymen Barkok. Dafür rückt entweder Daichi Kamada oder Luka Jovic in die Startelf.