3:0 bei Hertha BSC : Leipzig macht Titelkampf mit Bayern wieder spannend

Da musste sich auch Julian Nagelsmann kurz an den Kopf fassen. Anerkennend nickte der Trainer von RB Leipzig. So ein Ding! Aus so einer Entfernung! Ja, so ein Tor wie das von Marcel Sabitzer ist nichts Alltägliches. Und weil es nicht nur herrlich anzusehen, sondern auch enorm wertvoll war, dürfte es schon jetzt seinen Platz sicher haben in jeder Rückschau auf diese Spielzeit.

Das liegt noch in der Ferne, was sich jedoch präzise für die Gegenwart behaupten lässt ist, dass Sabitzers Treffer die deutsche Meisterschaft wieder spannend gemacht hat. RB gewann nach dem Führungstreffer des Österreichers souverän 3:0 bei Hertha BSC und verkürzte den Rückstand auf den Titelverteidiger dadurch auf zwei Punkte.

Nicht einmal zehn Tage ist es her, da lag RB noch sieben Punkte hinter den Münchnern, die seit ihrer Rückkehr von der Klub-Weltmeisterschaft in Qatar schwächeln. Leipzig dagegen erfüllte die eigenen Aufgaben. Zuerst gegen Augsburg (2:1), jetzt in Berlin. Anders als gegen Augsburg mussten sich die Leipziger in Berlin aber nur in der ersten Halbzeit mühen. Am Ende kam ein souveräner und nie gefährdeter Sieg heraus.

In den vergangenen Jahren hatte RB die Hertha immer zuverlässig aus dem eigenen Stadion geschossen, aber an diesem Sonntag sah es zunächst nicht danach aus, dass es so einfach werden würde wie zuvor. Was auch daran lag, dass Herthas Trainer Pal Dardai die Gäste mit seiner Aufstellung überraschten konnte. Dardai wählte neues Personal, welches er dann in einer ungewohnten Formation (3-4-1-2) auflaufen ließ.

Neben dem prominenten Winterzugang Sami Khedira gab es weniger prominenter Berliner sein Debüt in der Startelf: Marton Dardai, 19 Jahre alt, zweiter von drei Söhnen des Trainers Pal Dardai. Dardai Junior spielte in der Dreierkette, die in der Anfangsphase noch ihre Probleme hatte sich zu finden. Nach fünf Minuten lief Leipzigs Südkoreaner Hwang frei auf Herthas Torwart Rune Jarstein zu, scheiterte aber mit seinem schwachen Abschluss.

Die Berliner kamen nach diesem Schreckmoment besser ins Spiel und näherten sich kontinuierlich dem gegnerischen Tor. Zuerst rutschte Piatek knapp an einer Eingabe von Maximilian Mittelstädt vorbei, dann konnte konnte Lukas Klostermann einen Schuss von Dodi Lukebakio im allerletzten Moment blocken (22. Minute), Kollege Willi Orban musste bei seinem Einsatz gegen den umtriebigen Cunha viel riskieren (26.).

Just als Hertha richtig gut drin war im Spiel kam der Auftritt von Sabitzer. Aus 25 Meter traf er den aufspringenden Ball perfekt, sodass der in hohem Bogen aufstieg und sich dann derart senkte, dass Torwart Jarstein nur verdutzt hinterherschauen konnte. So sah sie aus, Sabitzers Antwort auf das verlorene Spiel in der Champions League gegen Liverpool (0:2), welches der Österreicher mit einem derben Fehlpass eingeleitet hatte. In Berlin leitete sein Schuss dagegen eine vergleichsweise ruhige zweite Halbzeit für die Leipziger ein.

Routiniert spielte RB das eigene Programm runter, Hertha fiel es wie schon in den vergangenen Spielen schwer zu Chancen zu kommen. Cunha versuchte sich immer wieder im Dribbling gegen die alten Mitspieler, scheiterte aber zuverlässig. Gefährlich wurde es nur, als Lukebakio über rechts in den Strafraum eindrang und zum Abschluss kam (48.).

Hertha betrieb weiter einen hohen Aufwand, den es bedurfte um mit den ballsicheren und taktisch klug agierenden Leipzigern mitzuhalten, aber ein individueller Fehler des eingewechselten Matteo Guendouzi brachte die Entscheidung zugunsten der Gäste. Der Franzose versuchte im eigenen Strafraum derart kläglich den Ball abzuschirmen, dass es nur eines energischen Einsatzes bedurfte um ihn davon zu trennen. Nordi Mukiele wuchtete den Ball ins Tor (71.).

Von diesem Schlag erholten sich die Berliner nicht mehr. Im Anschluss an eine Ecke flankte Sabitzer in die Mitte, wo Willi Orban problemlos zum 3:0 einköpfte (84.). „Sehr wichtiger Dreier, aber es war ein harter Kampf. Erste Halbzeit war es ein zähes Spiel, und dann brauchst du halt auch mal so ein Tor“, sagte Sabitzer im TV-Sender Sky und forderte mit Blick auf das Duell mit dem Rekordmeister aus München: „Dran bleiben, sonst kann ich euch nächste Woche was anderes erzählen, und alle lachen uns aus.“