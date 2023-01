Schiedsrichter im Interview : „Auch der liebste Hund kann mal bissig werden“

Aktualisiert am

Die beiden Magdeburger Robert Schulze und Tobias Tönnies leiten seit 1999 gemeinsam Handballspiele. Schulze und Tönnies, Jahrgang 1983, gelten seit Jahren als bestes deutsches Gespann und pfeifen bei allen Großereignissen, so auch bei der demnächst beginnenden Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Im Hauptberuf arbeitet Schulze als Finanzberater und Tönnies als Immobilienkaufmann. Ihre partnerschaftliche Spielleitung gilt als vorbildlich, weil sie bei Bedarf streng und autoritär sein kann. Patrick Ittrich aus Hamburg ist seit 2016 als Hauptschiedsrichter bei Spielen der Fußball-Bundesliga tätig. Zuletzt war Ittrich als meinungsstarker TV-Experte während der WM im Einsatz. Ittrich ist Polizist und wird am 3. Januar 44 Jahre alt. Er sucht im Spiel die Kommunikation mit den Beteiligten und wählt dabei klare Worte.

Herr Ittrich, könnten Sie ein Handballspiel leiten?