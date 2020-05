Bundesliga-Geisterspieltag : Dauerkarte auf dem eigenen Sofa

Versuchsanordnung: Sofa, Fernseher, Geisterspieltag. Kann der Fußball all das Distanzieren und Desinfizieren spielerisch auf die Kette kriegen? Und macht Fußball, der all das beweisen muss, noch Spaß?

Die häufigste Antwort in den Interviews vor Anpfiff ging so: „Wir wissen nicht, wo wir stehen.“ Zum Glück wissen wir, wo wir sitzen. Samstag, 15.30 Uhr. Alles bereit für das große Experiment. Die Versuchsanordnung: Sofa, Fernseher. Das Versuchskaninchen: Fußball. Für die einen nur ein Spiel, für die anderen der Querschnitt deutscher Befindlichkeiten. Der einzige Corona-Test, den man sehen kann, und dann noch live im Free-TV.

Die große Frage: Ist Deutschland fähig, mit Corona zu leben? Fähig, all das Distanzieren und Desinfizieren, das dafür nötig ist, spielerisch auf die Kette zu kriegen? Fußball soll die Antwort geben. Hier ist, bei Akteuren wie Konsumenten, alles vertreten, vom Klippschüler bis zum Akademiker. Geht es hier gut, sollte es überall gehen. Die Frage ist nur, ob ein Fußball, der all das beweisen muss, noch Spaß macht.

Nein, macht er nicht – so wäre die Antwort nach einer halben Stunde Sky-Konferenz ausgefallen. Da feiert der Sender Zuschauerrekorde, und das einzig Unterhaltsame, das er mehr als sechs Millionen Zuschauern im Pay-TV-Programm und dem Free-TV-Ableger Sky News HD bis dahin bietet, ist ein vorgefertigter Wortwitz von Hansi Küpper aus Düsseldorf. In Vorahnung des tristen 0:0, das er erleben wird, erfindet der Reporter den ersten Superlativ der Geisterfußball-Ära: „Hier spukt es so sehr wie nirgendwo – ein Geisterspiel, zwei Abstiegsgespenster und ein ganz dunkler Tabellenkeller.“

Eine halbe Stunde mit kaum Tempo. Intensität wie beim ersten Testspiel nach der Sommerpause im Juli. All das erfüllt vom blechernen Nachhall einsamer Stimmen in riesigen Arenen. Anders gesagt: eine halbe Stunde mit vorbildlichem Corona-Fußball. Alles auf Distanz unter Vermeidung jeglicher Tor- und damit Jubelgefahr. Dann aber, Punkt vier, endlich jener lang vermisste Laut, der wie immer gleich ins Rückenmark dringt: ein Torschrei. Gut, etwas dünn, weil nicht von Zehntausenden Kehlen verstärkt, aber: ein Torschrei, in Echtzeit. Der erste seit 66 Tagen in einem Fernsehspiel, dessen Ausgang man noch nicht kennt.

Der Premierentreffer der Post-Corona-Fußballära hätte ein vor Freude bebendes Stadion verdient statt eines, das wie ein fast leerer Schulhof klingt – nach feiner Kombination das erste Derbytor des unglaublichen Haaland. Diese fünf Sekunden mit vier Ballkontakten aus der eigenen Hälfte bis ins gegnerische Netz sehen erstmals seit langer Zeit nach dem Spiel aus, das wir vermisst haben. Was die Dortmunder dann tun, tut es nicht. Jubel auf Distanz. Beifall für den Torschützen auf zwei Meter Abstand. Derselbe Abstand, den die Schalker Abwehrspieler zu Haaland vorher auch hatten.

Später, nach dem dritten Treffer, als der Torschrei dem Ohr und dem Hormonsystem schon wieder ganz vertraut ist, jubelt der Schütze Hazard vor der menschenleeren Südtribüne. Nach dem Spiel wird es die ganze Mannschaft tun, nicht Arm in Arm wie sonst, sondern auf Abstand. Und doch, auf zeitgemäß distanzierte und zeitlos empathische Art zugleich alle Gelb-Schwarzen da draußen umarmend.

Munter drücken und küssen

In der Pre Zero Arena in Sinsheim, die ihren Namen noch nie so verdient hat wie an diesem Samstag, nehmen es die Berliner derweil als einzige Akteure des Spieltags mit dem körperlosen Jubel nicht ganz so ernst. Da wird munter gedrückt, geherzt, ja geküsst. Auf ausgiebige Zeitlupen des Distanzverlustes beim 3:0-Sieg in Hoffenheim verzichtet die Bildregie weitsichtig.

Schließlich ist das ja nicht empfehlenswert in diesen Zeiten. Zugleich mag man als ferner Zuschauer klammheimlich auch ein wenig Freude spüren, es auch jetzt nicht ausschließlich mit vorbildlich aseptischen Funktionsfußballern zu tun zu bekommen. Dass manchmal noch immer das Wilde, das Ungezähmte, ja auch: das Gedankenlose hervorbricht, das den Fußball auch ausmacht. Gern schaut man Menschen beim Sport dabei zu, wie sie all das Gelernte für einen zugespitzten Moment vergessen und nur das sind, was sie gerade fühlen. So wie der Augsburger Tin Jedvaj, der nach dem Wolfsburger Siegtreffer in letzter Minute den Ball packte wie Hamlet den Totenkopf, was sein Trainer Heiko Herrlich wegen eines quarantäneschädlichen Zahnpastakaufs nur aus der Loge verfolgen konnte. Und der den schuldlosen Ball dann aus nächster Nähe aus tiefster Seele in blinder Wut anbrüllte. Zu hoffen bleibt: wenigstens mit guter Mundhygiene.