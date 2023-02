Ein paar seltene Höhepunkte gab es in dieser Saison für Borussia Mönchengladbach schon, deutliche Siege gegen Leipzig und den großen Derbyrivalen Köln zum Beispiel. Auch das 4:2 gegen den BVB und das respektable 1:1 beim FC Bayern haben die Anhänger erfreut. In den großen Spielen haben die Gladbacher etwas zu bieten, was die Hoffnungen auf ein Spektakel gegen die Münchner beim Wiedersehen an diesem Samstagnachmittag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) nährt.

Jenseits dieser Höhepunkte ist der Klub derzeit aber ziemlich unauffällig, die Mannschaft dümpelt irgendwo in der neutralen Zone der Tabelle herum. Nicht einmal der Kitzel des Abstiegskampfes erhöht den Unterhaltungswert, das Fanprojekt schreibt: „Wir spielen seit Wochen und Monaten den langweiligsten, harmlosesten und ideenärmsten Fußball der ganzen Liga“.