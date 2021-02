Höhenflug der Frankfurter : „Wir lechzen nach Europa“

Es war nicht die Zeit für diplomatische Winkelzüge. Also zögerte Adi Hütter auch keine Sekunde, als er den Satz des Tages sagte: „Wir lechzen nach Europa.“ Der Eintracht-Trainer im Angriffsmodus – wie auch seine Mannschaft selbst. Wären Zuschauer an diesem letzten Samstag im Januar 2021 in der Frankfurter Arena zugelassen gewesen, sie hätten wie schon in den vorangegangenen Wochen ihre Lieblinge hochleben lassen. So aber: keine Stimmung in der kalten Betonschüssel, in der permanentes Schneetreiben einen neuerlichen Heimsieg der Eintracht begleitete. Diesmal hieß es 3:1, diesmal kam der Gegner aus der Hauptstadt. Sogar mit neuem (alten) Trainer. Doch auch Pal Dardai vermochte der Hertha auf die Schnelle nicht die Wucht und Power einzuflößen, die die Eintracht seit Wochen auszeichnet und von Sieg zu Sieg eilen lässt.

Bundesliga Liveticker

Der Sprung unter die ersten vier ist also geschafft. Auch, weil weiterhin auf André Silva Verlass ist. Wieder erzielte der Portugiese zwei Tore, wieder zeigte der zu Beginn stürmische Alleinunterhalter seine Klasse mit dem Kopf, als er nach dem Rückstand durch Krzysztof Piatek (66. Minute) postwendend den Ausgleich erzielte (67.) und in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem abermals souverän verwandelten Foulelfmeter auf 3:1 erhöhte. Aushilfskapitän Martin Hinteregger hatte zwischenzeitlich nach vorzüglicher Vorarbeit von Flankengeber Almamy Touré mit dem Kopf die Eintracht 2:1 in Führung gebracht (84.). „Wir haben wieder die Klasse und das Selbstvertrauen gezeigt, das uns momentan auszeichnet“, sagte Kevin Trapp in seiner Analyse. Der Torhüter, machtlos beim 0:1, konnte von seiner Position aus bestens sehen, „dass wir die Partie über neunzig Minuten kontrolliert haben. Wir waren die bessere Mannschaft.“

Silvas Erfolg

Selbst den kurzfristigen Ausfall von Erik Durm konnte die Eintracht verschmerzen. Der Rechtsverteidiger konnte wegen Knieproblemen nicht spielen. Hütter versuchte es stattdessen mit Aymen Barkok. Ein Modell, das nur leidlich fruchtete, denn der wankelmütige Profi zeigte wieder einmal eine Leistung mit weitaus mehr Tiefen als Höhen. Dafür aber gibt es andere verlässliche Größen in Hütters Auswahl – allen voran Silva. Die Saisontore Nummer 15 und 16 sind mehr als nur ein Statement. Sie sind sogar das Beste, was dem Klub in seiner Bundesliga-Historie passiert ist.

Kein anderer Eintracht-Profi, kein Bernd Hölzenbein, kein Anthony Yeboah, kein Theofanis Gekas, war nach 19 Spieltagen derart erfolgreich wie der Portugiese. Insgesamt erzielte die Eintracht zu diesem Saisonabschnitt schon 38 Tore. Lediglich die Bayern, die schon wieder relativ einsam ihre Kreise an der Spitze drehen, haben öfter getroffen. In diese Gemengelage passt denn auch, was Trapp nach dem Erfolg sagte: „Wir haben uns viel vorgenommen für die Saison und sind sehr ambitioniert. Wir haben in der gesamten Saison bislang nur zwei Partien verloren, das ist auch eine Ansage.“

Ansage von Bobic

Eine Ansage kam auch von Fredi Bobic. Der Sportvorstand der Eintracht, als möglicher neuer Sportchef mit der Berliner Hertha in Verbindung gebracht, war vom Auftritt der eigenen Elf beeindruckt. „Die Mannschaft hat das Spiel mit Willen gedreht und am Ende verdient gewonnen, obwohl es enger war, als es das Ergebnis aussagt.“ Bobic weiter: „Ich bin sicher, dass alle Adlerträger, die unsere Spiele verfolgen, glücklich und stolz auf die Mannschaft sind. Sie versucht, in dieser tristen Zeit alles zu geben und den Fans durch attraktiven Fußball ein gutes Gefühl zu geben.“

Das Gefühl, auch zukünftig ein gewichtiges Wort beim Kampf um die Europapokalplätze mitzureden, ist ausgeprägt. Hütter hat die richtige Mischung gefunden, und er kann sich derzeit sogar den Luxus erlauben, den aus Madrid nach Frankfurt zurückgekehrten Luka Jovic weiterhin als Einwechselspieler von der Bank zu bringen. Dass Silva es versteht, sich vom Anpfiff an für die Gegner als unberechenbarer, aber für die Eintracht als verlässlicher Torgarant zu empfehlen, ist ein großes Pfund. Silva ist in einer vorzüglichen Verfassung, und die meisten seiner Mitspieler sind es auch. „Wir sind aktuell mitunter die formstärkste Mannschaft, das haben wir uns hart erarbeitet“, sagte Hütter und lobte damit auch seine Arbeit und die seiner Assistenten, die seit Monaten schon wegen der Corona-Pandemie im Verborgenen stattfindet. „Wir haben einen tollen Januar hinter uns“, sagte der Fußballlehrer. Zum Jahresausklang hatte er noch vor der Vielzahl der Spiele und der sportlichen Herausforderungen gewarnt.

Mehr zum Thema 1/

Nun ist seine Mannschaft mit Macht nach oben vorgestoßen. Standhaft wegen des aktuellen Höhenflugs zu sein und zu bleiben ist für ihn dabei eine Selbstverständlichkeit. „Mir ist noch nie schwindlig geworden, seit ich Trainer bin, wenn ich auf die Tabelle geguckt habe“, sagte Hütter, um nachzuschieben: „Aktuell sind wir eine Spitzenmannschaft.“ Eine, die die Rückkehr nach Europa kaum erwarten kann.