1:1 gegen Köln : Leise Enttäuschung bei der Eintracht

Die Eintracht freute sich schon auf einen weiteren Sieg, doch in der zweiten Halbzeit drehen die Kölner auf. Am Ende müssen die Frankfurter realisieren: Sie sind nicht gut genug für die Spitze.

Selbstbewusst, wie es der Tabellenstand nach drei Bundesligaspielen mit zwei Siegen und einem Remis nahelegte, ist die Frankfurter Eintracht am Sonntagnachmittag in die nächste Prüfung beim bis dahin sieg- und punktlosen 1.FC Köln gestartet. Trainer Adi Hütter hatte den Optimismus der Hessen von vornherein beflügelt mit Sätzen wie: „Wenn wir so spielen wie in letzter Zeit, bin ich zuversichtlich, dass wir auch in Köln gewinnen können. Wir wissen, dass der Gegner angeschlagen ist, wir wollen das Spiel in die Hand nehmen.“ Aus dem festen Vorsatz eine überzeugende Tat zu machen war die Frankfurter Aufgabe. Sie wurde aber nur teilweise erfüllt, denn mehr als ein 1:1 wie schon in der vorigen Saison an gleicher Stelle sprang für die Frankfurter nicht heraus.

Silvas Foulelfmetertor (4.5+2) reichte nicht, da Duda kurz nach der Pause das 1:1 erzielte (52.) und den Kölnern damit den ersten Punktgewinn der neuen Saison bescherte. Die Rheinländer verdienten sich das Remis, weil sie in der zweiten Hälfte agiler und zielstrebiger als zuvor anmuteten und damit die auswärts zuletzt sehr erfolgreichen Frankfurter überraschten. Die reisen am nächsten Samstag als Tabellenvierte zum Bundesliga-Hit beim derzeit zweitplazierten Meister FC Bayern nach München. Hätten sie in Köln gewonnen, wäre ihnen der vorläufige Sprung auf Rang zwei geglückt. Dafür jedoch waren sie am Sonntag nicht gut genug.

Eintracht findet keine Lücke

Im Vertrauen auf seine zuletzt konstant erfolgreichen Spieler hatte Hütter dieselbe Startelf wie beim 2:1-Erfolg über Hoffenheim vor der Länderspielpause nominiert. Immerhin hatten es die neuen Offensivkräfte Amin Younes und Ajdin Hrustic schon mal auf die Bank geschafft. Was sie bis zur 45. Minute sahen, war ein erstklassiger Langweiler. Die Eintracht hatte das Spiel zwar jederzeit im Griff, fand aber gegen wacker verteidigende Kölner nicht die Lücke, um daraus Kapital zu schlagen.

Nennenswerte Torchancen blieben somit aus. Bis zur letzten Minute der ersten Hälfte, als der einen eher rustikalen Stil pflegende FC-Innenverteidiger Bornaauw dem wendigen Japaner Kamada im Strafraum auf den Fuß trat. Schiedsrichter Jablonski hatte es nicht gesehen, wohl aber der Videoassistent Tobias Welz. Also schaute sich der Bremer Unparteiische die Szene am Bildschirm noch einmal genauer an – und siehe da, er erkannte ein Foul. Endlich hatte die Eintracht freie Schussbahn, und die nutzte André Silva zu seinem dritten Treffer im vierten Bundesligaspiel dieser Saison. Flach und scharf schoss der portugiesische Angreifer den Ball ins rechte Kölner Toreck. Keine Chance für den FC-Schlussmann Timo Horn, der sich schon in den beiden Heimspielen davor gegen die TSG 1899 Hoffenheim (2:3) und Borussia Mönchengladbach (1:3) unhaltbaren Strafstößen ausgesetzt sah.

Zur Pause führte die etwas bessere Mannschaft in diesem bis dahin drögen Duell zweier Teams, die sich mit geschlossenem Visier bekämpften. Was noch nicht war, konnte in der zweiten Hälfte nur besser werden. Vor allem die Rheinländer waren nun gefordert, wollten sie ihren Fehlstart in diese Spielzeit und die Serie von dreizehn sieglosen Spielen nacheinander nicht weiter verlängern. Die Kölner lieferten prompt kurz nach Wiederbeginn, als sich die Frankfurter Abwehr eine verlängerte Auszeit gönnte, die Flankengeber Ehizibue und Torschütze Duda aus freier Schussbahn effektiv ausnutzten.

Kölner drehen auf

Die Kölner beschleunigten danach ihre wiederentdeckten Aktivitäten, um die Defensive der Eintracht ein zweites Mal zu überrumpeln, was Ehizibue im hart geführten Duell mit Hinteregger auch fast gelungen wäre (56.). Endlich wurde aus einem lähmenden Abtasten ein beherzter Schlagabtausch, in dem die Kölner mehr und mehr punkteten. Zum Beispiel bei Dudas beherztem Kopfball, den Trapp famos parierte (63.). Die Eintracht tat in den ersten zwanzig Minuten der zweiten Hälfte zu wenig, um den eigenen Spielrhythmus zu intensivieren, und lief damit Gefahr, ihre lange real anmutende Chance auf den Sieg zu verplempern.

Um neue, kreative Impulse zu setzen, wechselte Hütter nach 69 Minuten den früheren Nationalspieler Amin Younes ein, der zum Ende der jüngsten Transferperiode vom SSC Neapel leihweise zur Eintracht gekommen ist. Younes brachte prompt so etwas wie neue Frische in den fast schon versiegten Spielfluss. Er initiierte sogleich gemeinsam mit Rode einen Angriffszug, an dessen Ende Dost mit einem Distanzschuss Torhüter Timo Horn auf die Probe stellte (71.). Younes erwies sich in seinem ersten Pflichtspieleinsatz für die Frankfurter sogleich als Gewinn – auch als sein Schuss nach 78 Minuten das Kölner Tor nur knapp verfehlte. Am Ende waren die Frankfurter leicht enttäuscht, wäre doch mehr möglich gewesen als nur ein Remis beim angeknockten 1. FC Köln, der auf seinen ersten Sieg seit Monaten weiter warten muss.