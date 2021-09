Fehlstart in die Bundesliga : Die Baustellen von Eintracht Frankfurt

Filip Kostic

„Nicht die Geldstrafe ist wichtig, sondern ein klares und offenes Gespräch“ – das ist für Eintracht-Trainer Oliver Glasner der entscheidende Punkt in der Causa Kostic. Nachdem der serbische Nationalspieler am vergangenen Freitag vor einer Woche die Teilnahme am Mannschaftstraining verweigert hatte, um seinen Wechsel zu Lazio Rom zu erzwingen, wird ihn die Eintracht mit einer empfindlichen Geldstrafe belegen. Zudem ist eine interne Sperre für ein Bundesliga-Spiel denkbar. „Wir werden sicherlich über Sanktionen sprechen müssen“, kündigte Sportvorstand Markus Krösche an, ohne ins Detail zu gehen.

Am wichtigsten ist für Glasner aber die Wiederherstellung der gegenseitigen Vertrauensbasis, damit die Zusammenarbeit mit Kostic für alle Seiten erfolgreich fortgeführt werden kann. „Sagen wir mal, du bist in einer Beziehung, und es kommt zu einem Seitensprung. Und dann sagt der Mann: Okay, ich zahle jetzt eine Geldstrafe, und alles ist wieder gut. Das will man in diesem Fall ja oft hören: Der hat aber eins auf die Mütze bekommen und muss jetzt richtig blechen.“ Doch so funktioniere das nicht. Vielmehr gehe es darum, „die Dinge auszuräumen und über ein gemeinsames Commitment wieder Vertrauen aufzubauen“, betonte Glasner.