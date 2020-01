Titelrennen in der Bundesliga : Immer diese Bayern!

Nein, nicht schon wieder die Bayern! Nach zwei Spieltagen im neuen Jahrzehnt sind die Unersättlichen von gestern schon wieder die Hungrigen von heute: Zwei Siege und 9:0 Tore, 5:0 gegen Schalke, 4:0 bei Hertha BSC – eindrucksvoller und makelloser ist keine andere Mannschaft ins neue Jahr gestartet als der siebenmalige Meister in Folge. Auch nicht Borussia Dortmund mit Erling Haaland, der wie ein Superheld mit seinen fünf Toren in 57 Minuten den Pott erhellt.

Und schon gar nicht Tabellenführer RB Leipzig, dessen Trainer nach einem 0:2 in Frankfurt die Titeltauglichkeit seines Teams öffentlich stärker in Frage gestellt hat, als dies irgendjemand sonst in der Liga tun würde. Doch wenn es so weiter geht, dann könnte auf den Stoßseufzer über den ewigen Sieger im Mai der achte Meistertitel nacheinander folgen. Schon in zwei Wochen, wenn sich Noch-Tabellenführer Leipzig in München beweisen muss, hat der FC Bayern beste Chancen, sich wieder zur Nummer eins der Liga zu machen. Alles wie immer: so kann es auch 2020 wieder kommen. Schon jetzt fehlt nur noch ein Pünktchen.