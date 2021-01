Probleme bei Borussia Dortmund : Emre Can als Anführer mit Führungsschwäche

Er spielte schon beim FC Bayern, bei Bayer Leverkusen, dem FC Liverpool und Juventus Turin. Dann kam Emre Can nach Dortmund. Doch dort wird er seinen Ansprüchen noch nicht gerecht. Da ist Can nicht der Einzige.

Das vergangene Fußballjahr hat eine Menge hübscher Bilder hervorgebracht, mit denen sich die Folge „Unbändiger Wille“ aus der zehnteiligen DAZN-Dokumentation „BVB 09 Stories who we are“ illustrieren lässt. Zum Beispiel von Erling Haaland, der mit seinem linken Fuß Bälle in Tore drischt, und von Emre Can, der Grätschen genauso ausführt, dass kein Regelverstoß vorliegt, der Gegner jedoch schmerzlich die Härte der Aktion zu spüren bekommt – in Zeitlupe und Großaufnahme, unterlegt mit satten Elektrobeats.

Mentalität, Wille – es sind immer wieder ähnliche Begriffe, mit denen die Spielweise der beiden Profis beschrieben wird, die im Mittelpunkt der gerade erschienenen Episode stehen. Im Januar werden die beiden ihre einjährigen Dienstjubiläen beim BVB feiern, und Sportdirektor Michael Zorc sagt vor dem wichtigen Spiel gegen den VfL Wolfsburg an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) rückblickend: „Diese Blutauffrischung war absolut notwendig“, diese beiden „positiv Verrückten haben uns sehr gutgetan“.