Eintracht vor Auswärtsspiel : „Wir wollen den Bayern einen Fight liefern“

Das 1:0 in Antwerpen lässt Eintracht-Trainer Glasner forsch werden – auch mit Blick auf das kommende Bundesligaspiel gegen die Bayern. „Einen Sonntagsausflug mit Kaffee und Kuchen“ werde es in München nicht geben.

Die Nacht war kurz. Am Tag darauf war Oliver Glasner anzusehen, dass er spät ins Bett gekommen war. Um kurz vor Mitternacht verließ die Frankfurter Reisegesellschaft in zwei Chartermaschinen Belgien, um zunächst das Zwischenziel Mannheim anzusteuern, denn dort dürfen auch zu nachtschlafender Zeit noch Flieger landen. Anschließend ging es im Bus wieder an den Main, wo am Freitagmittag sogleich die Vorbereitung auf die nächste Reise begann.

Bundesliga Liveticker

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Der Trainer der Eintracht und die Seinen treten sie mit frischem Mut an: Am Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) sind sie, keine drei Tage nach dem 1:0-Erfolg in der Europa League beim FC Royal Antwerpen, beim Branchenprimus der Bundesliga gefordert. Eine Aufgabe, die aktuell an Schwierigkeit kaum zu überbieten ist – und deswegen eigentlich ganz einfach sei, wie Glasner ausführte. Die Ausgangslage in München komme der Eintracht entgegen. „Niemand erwartet etwas von uns, aber wir wollen jetzt so weitermachen“, sprach Glasner im Anschluss an den ersten Saisonsieg im Brustton der Überzeugung – und schmunzelte dabei spitzbübisch.

Polizei unterbindet Schlimmeres

Das Lächeln ist zurückgekehrt in die Reihen der Eintracht, die am zweiten Spieltag der Gruppenphase nicht restlos zu überzeugen wusste, aber einen Gegner in Schach hielt, dessen Anhang teilweise so frustriert über die Niederlage war, dass er seinem Unmut am liebsten noch in der Arena in einer handfesten Auseinandersetzung mit dem Lager der Eintracht-Unterstützer freien Lauf gelassen hätte.

Die Polizei unterband mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften Schlimmeres. Nicht verhindern konnten Ordnungshüter und Security-Personal, dass zu Beginn der zweiten Halbzeit Kevin Trapp mit einem Knallkörper beworfen wurde; er explodierte in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Torhüters.

Solch eine Aktion habe „im Fußball nichts zu suchen“, klagte Glasner. „Wenn so etwas in einem Shoppingcenter passiert“, formulierte er seinen Unmut über den Schreckensmoment, werde der Übeltäter „abgeführt“. Im Bosuilstadion war er in der Masse der Menschen zunächst nicht zu entdecken. Aber die Polizei, die mit Kameras den Sektor beobachtete, kündigte Untersuchungen an.

Sieg der „Luft verschafft“

Verstörende Szenen hatten sich auch vor dem Anstoß außerhalb der Arena abgespielt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hätten Hooligans aus dem Umfeld der Eintracht einen Fan-Treff des FC Royal überfallen. Die Rede war von einer dreistelligen Zahl an teilweise vermummten Personen, die Unfrieden gestiftet und den Außenbereich der Gaststätte demoliert hätten. Es sei den Beamten gelungen, hundert Krawallmacher festzusetzen.

Glasner widmete nicht den unschönen Begleiterscheinungen das Hauptaugenmerk bei seiner Rückschau auf ein „rassiges Europa-League-Spiel“, sondern vielmehr einzelnen Leistungen, die positiv aus der Gesamtperformance des Teams herausragten. Er sprach von einem Sieg, der „uns Luft verschafft“. Er sei begünstigt worden von einem kollektiven Gemeinschaftssinn, bei dem jeder seinem Nebenmann bei Missgeschicken geholfen habe.