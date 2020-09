Eintracht enttäuscht : Pfiffe bei der Rückkehr

Am Ende gab es Pfiffe. Ein Großteil der 6500 Zuschauer war unzufrieden mit dem, was sie zuvor von der Eintracht geboten bekommen hatten. Der Plan, auch den dritten Frankfurter Saisonstart von Trainer Adi Hütter mit einem Sieg zu beginnen, schlug fehl. Gegen Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld reichte es lediglich zu einem 1:1. Bei allem Bemühen ließ die Eintracht vieles von dem vermissen, was sie in der Vergangenheit stark gemacht hatte.

Die Arminia war nach einem Konter in der 51. Spielminute durch den kompromisslos abschließenden Cebio Soukou in Führung gegangen. André Silva mit einem Kopfball in Bedrängnis schaffte immerhin das 1:1 (62). Eintracht-Coach Hütter sprach nach dem ernüchternden Bundesliga-Auftakt davon, dass es „kein unverdienter Punkt für die Arminia“ gewesen sei. „Wir waren zu wenig entschlossen, das Siegtor zu machen. Das Ergebnis ist ärgerlich.“