An Zuspruch hat die Frankfurter Eintracht trotz sechs siegloser Spiele in der Bundesliga nicht verloren. Rund 1000 Fußballfans schauten sich am Mittwoch bei Regenwetter die einzige Trainingseinheit des Tages an. Einen namhaften Profi werden sie in Frankfurt in der kommenden Saison nicht mehr zu Gesicht bekommen: Daichi Kamada. Drei Tage vor dem Heimspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) gegen Gladbach verkündete die Eintracht den Weggang des japanischen Nationalspielers nach dieser Saison.

Eine Überraschung war das nicht, wollte Kamada doch das neue Vertragsangebot der Hessen in den vergangenen Monaten nicht annehmen. „Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.

In seinen sechs Jahren absolvierte Kamada bisher 119 Bundesligaspiele (18 Tore und 27 Vorlagen) sowie 38 Europapokalspiele mit 14 Treffern und vier Assists für die Eintracht. In diesem Sommer ist er ablösefrei. Interessenten für ihn aus der Bundesliga (Borussia Dortmund), Spanien und England soll es einige geben. Bei seiner neuen Arbeitsplatzwahl scheint er in einer komfortablen Situation zu sein.

Seinen Marktwert steigern konnte der Japaner in den zurückliegenden Monaten allerdings nicht. Gemessen an seinen hohen Ansprüchen, fiel er in ein ziemliches Leistungsloch. Im Grunde genommen seit der WM in Qatar stellte der Fußballkünstler Kamada sein außergewöhnliches Können nicht mehr zur Schau.

Aus dem Kreis der verlässlichen Torschützen verabschiedete er sich. Zwölf seiner 13 Tore in 38 Pflichtspielen erzielte er 2022, in diesem Jahr steuerte er nur einen Treffer beim Pokalerfolg gegen Darmstadt 98 bei. Dazu kommt eine Vorlage. Viel zu wenig bei den immensen Anlagen Kamadas, der in Frankfurt als Schönspieler gelernt hatte, auch zu kämpfen.

Besonders bei den großen Spielen auf der europäischen Bühne konnte Kamada mit seinen Fähigkeiten, ein Spiel ideenreich zu gestalten, überzeugen. In seiner besten Zeit machte er mit unerwarteten und brillanten Aktionen den Unterschied aus. Zuletzt aber tauchte er oft ab. Er ließ den Kopf hängen, wenn es nicht so lief, wie er sich das vorstellte. Am Absturz in der Bundesliga hat Kamada mit seiner Formkrise seinen Anteil.

In schlechten Erstligazeiten sind für Djibril Sow jetzt aller guten Dinge drei. „Wir müssen wieder unsere Lockerheit vor dem Tor finden, hinten resoluter verteidigen und die Fehler minimieren“ – das fordert der Schweizer Nationalspieler von sich und seinen Mitspielern. Mit anderen Worten: Die Frankfurter müssen in diesen Tagen Schwerstarbeit leisten. Und es stellt sich die Frage, wo anfangen bei der Problembewältigung.

Schon seit Wochen ist Trainer Oliver Glasner nach Kräften bemüht, die vom Erfolgsweg abgekommene Mannschaft in ihrem Kerngeschäft wieder auf Kurs zu bringen. Nur der Turnaround will auf der Suche nach neuer alter Stabilität trotz seines Gegensteuerns nicht gelingen. Die gemachten Fehler seiner Spieler wiederholen sich von Spieltag zu Spieltag. Sportlich scheint die Eintracht im Saisonendspurt in der Sackgasse zu stecken.

Die Verteidigung ist eine große Problemzone. Vermeidbare Gegentore hinnehmen zu müssen, das ist die große Konstante bei Glasners Team. Alle Appelle der Verantwortlichen fruchteten bisher nicht. „Wir drehen uns da ein bisschen im Kreis“, räumte Sportvorstand Markus Krösche nach dem 1:3 in Leverkusen ein. „Wir müssen es hinkriegen, über 90 Minuten mal fehlerlos zu spielen“, lautet nun sein Aufruf. Nur mit dem vorhandenen Personal scheint das schwierig zu werden. Denn zu viele Profis schöpfen aktuell ihr Potential nicht aus oder sind im Hinblick auf ihr Können limitiert.

Eine große Enttäuschung ist Evan Ndicka. Der Franzose, der im Sommer ablösefrei ist, wird die Eintracht ebenso wie Kamada verlassen und liebäugelt mit einem Wechsel zu einem europäischen Topverein. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen von Ndicka ist das ein ausgesprochen ambitioniertes Vorhaben des 23-Jährigen. In Leverkusen kam der linke Innenverteidiger nur auf eine Zweikampfquote von 33 Prozent.

Der gleichaltrige Tuta sollte sich für die Rolle des Abwehrchefs empfehlen. Doch von einer Führungsrolle ist der momentan nur auf der Bank sitzende Brasilianer weit entfernt, weil sein Spiel auch auf der rechten Innenverteidigerposition zu fehlerhaft geworden ist. Und Kristijan Jakic? Der Kroate ist Mittelfeldspieler, muss jedoch auf der rechten Innenverteidigerposition aushelfen. Dort kommt er mit Abstand nicht an eine Ideallösung heran.

Überhaupt keine Rolle spielt mehr der Franzose Almamy Touré, dessen Vertrag nach dieser Runde ausläuft. Er muss sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Der 39 Jahre alte Makoto Hasebe hingegen hängt eine weitere Spielzeit dran; der Oldie ist von allen Abwehrspielern noch der leistungsstärkste Akteur, was die Misere in der Verteidigung verdeutlicht. Im vergangenen Sommer verpasste es die Frankfurter Führungsriege, hochwertigen Ersatz für den ehemaligen Abwehrchef Martin Hinteregger (Karriereende) zu verpflichten. Im Winter sollen die Hessen dann vergeblich um Victor Lindelöf von Manchester United geworben haben.

Heute haben die Engländer ihre Fühler nach Randal Kolo Muani ausgestreckt. Zu den namhaften Interessenten für das Frankfurter Verkaufsjuwel mit dem geschätzten Marktwert von über 100 Millionen Euro sollen zudem Chelsea, Paris St. Germain und Bayern München gehören. Mit zwölf Toren und zehn Vorlagen ist Kolo Muani aktuell der beste Bundesliga-Scorer. Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 19 Pflichtspieltore und 14 Vorlagen in 38 Partien. Viel mehr Verwertungskunst geht kaum.

Nur trifft der erst 24-Jährige nicht, stehen die Frankfurter ohne die One-Man-Show ihres Ausnahmekönners beim Abschluss ziemlich blank da. In der Rubrik der Torschützen war Kamada der Eintracht 2022 eine viel größere Hilfe. Und dessen Kreativität fehlt ihr ebenfalls.