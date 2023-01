Eintracht auf Erfolgskurs : Bayern-Jäger? Nein, danke!

Der ansonsten so redegewandte Oliver Glasner sagt in solchen Fällen immer das Gleiche – weil die dem Eintracht-Trainer gestellten Fragen oft in dieselbe Richtung gehen. Am Samstag nach dem 3:0-Heimerfolg über Schalke 04 sollte der 48 Jahre alte Österreicher auf der Pressekonferenz Auskunft darüber geben, ob die Frankfurter nun als neuer Bundesliga-Tabellenzweiter der erste Jäger von Spitzenreiter Bayern München seien.

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion

So zumindest würden es in Anbetracht des für die Hessen verheißungsvollen Rankings viele sehen. Glasner antwortete in gewohnter Manier: „Es ist mir egal, was die Anderen sagen.“ Und weiter: „Ich kümmere mich nicht um meinen Nachbarn, sondern um mich selbst.“