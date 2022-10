Frankfurt sucht Lösungen : Die beiden kniffligen Problemstellen der Eintracht

In vielen Mannschaftsteilen haben die Frankfurter Klasse. In der Verteidigung hakt es indes bei den Außenpositionen. Dafür gibt es viele Gründe. Vor dem Spiel gegen Leverkusen kommt ein Lichtblick.

Die Aktion war sinnfrei und kam ansatzlos. Vermutlich hat Kristijan Jakic niemals zuvor in seiner Karriere als Fußballprofi einen derart abstrusen Hackentrick gemacht wie am Mittwochabend in der riesigen Betonschüssel der Tottenham Hotspurs. Ein Aussetzer war es wohl nicht, der den Kroaten dazu veranlasste, seinen Landsmann Hvroje Smolcic in Szene zu setzen. Jakic wollte in der 90. Minute auf filigrane Weise eine spielerische Lösung finden. Doch es lief ganz anders als geplant.

Bundesliga Liveticker

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Die Engländer schnappten sich den Ball, und weil Smolcic, wie zuvor übrigens auch schon Jakic, im Strafraum allzu ungestüm klärte, gab es Elfmeter. Zwei Kroaten, zwei Elfmeter: Es war in vielerlei Hinsicht ein gebrauchter Champions-League-Abend in London. Eine der Botschaften nach dem 2:3 gegen die Spurs lautet: Auf den defensiven Außenpositionen der Eintracht läuft es nach wie vor nicht rund.