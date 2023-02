Werder Bremen ist in der Bundesliga der Lieblingsgegner von Mario Götze. Siebenmal freute sich der Frankfurter Fußballprofi bisher schon über Torerfolge gegen die Grün-Weißen – Bestmarke für den ehemaligen Profi von Borussia Dortmund und Bayern München. Im Duell mit den Bremern im Hinspiel erzielte Götze beim unterhaltsamen 4:3 seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Eintracht. Insgesamt sind es zwei nach 20 absolvierten Spieltagen und vor der Begegnung an diesem Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) im Waldstadion gegen Werder.

Bundesliga Liveticker

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Götze gehört bislang zu den großen Gewinnern bei der Eintracht. 20 Mal stand er in der Startelf, 14 Partien bestritt er über die volle Distanz. Im Offensivspiel ist der 30-Jährige der Chefdirigent beim Cham­pions-League-Achtelfinalteilnehmer. Götzes geniale Pässe verleihen dem Eintracht-Spiel eine Extraklasse, im Team ist er der Taktgeber. Auch wenn der Weltmeister von 2014 nur auf zwei Torvorlagen kommt, liefert er doch die meisten vorletzten Pässe vor Toren und Torschüssen.

Dieser Statistikwert findet in der Öffentlichkeit wenig Beachtung. Aber für die Frankfurter sind Götzes Gedankenblitze und famose Zuspiele von immenser Bedeutung. Nicht zu vergessen sein Part als ständige Anspielstation für seine Mitspieler. Beim Einleiten gefährlicher Situationen bildet Götze den Dreh- und Angelpunkt.

Unkonzentriert und unüberlegt

Nur beim 0:3 am vergangenen Sonntag in Köln erreichte der Nationalspieler keine Normalform. Götze, der zu den laufstärksten Spielern der Liga zählt, legte zwar mit 12,6 Kilometern das größte Pensum auf dem Platz bei der Eintracht zurück. Als Strippenzieher kam er jedoch nicht ins Spiel; die Unsicherheiten in Reihen des Tabellensechsten übertrugen sich auf den Regisseur. Ohne seine gewohnte Kreativkraft konnte Götze nicht vorangehen. Wie auch Daichi Kamada sein Können nicht entfaltete.

Der Japaner kommt aktuell zu oft aus dem Rhythmus, agiert zu unkonzentriert und unüberlegt. Bis zur WM-Pause Mitte November hatte es Kamada wettbewerbsübergreifend auf zwölf Tore und vier Vorlagen gebracht. Eine stolze Quote. Doch seit Beginn der zweiten Saisonhälfte ist lediglich ein Treffer im Pokal gegen Darmstadt (4:2) und ein Assist gegen Bayern München (1:1) dazugekommen. Kamada ist momentan im Eintracht-Spiel keine prägende Figur.

Bringt ihn seine unklare Vertragssituation aus dem Takt? Nein, glaubt Trainer Oliver Glasner. Kamada, den die Eintracht halten will, könnte den Klub nach dieser Saison verlassen, sein Vertrag läuft aus. „Ich weiß nicht, was da rauskommt“, sagte der Trainer am Donnerstag. Einen Wunsch hat Glasner: Er will von Kamada vor den Medien erfahren, wie der Nationalspieler über seine Zukunft entschieden hat.

Kamadas kongenialen Partner Götze zählt Glasner in der Eintracht-Gemeinschaft zu den wichtigsten Mitarbeitern. Das Vertrauen des Österreichers in Götze ist groß. Ihm gibt Glasner kaum Anweisungen. Der Trainer weiß, dass Götze mit seiner Erfahrung den jeweiligen Anforderungen gewachsen ist. Namen nannte Glasner zwar nicht. Aber er berichtete, dass er in dieser Woche mit „ein paar Spielern besprochen“ habe, „welches Gefühl sie auf dem Platz haben“. Götze wird dabei gewesen sein. „Die Lösungsansätze waren deckungsgleich mit dem Trainerteam“, teilte Glasner das Ergebnis der Unterredung mit.

Mehr zum Thema 1/

Die Frankfurter haben knapp 50 Prozent ihrer Gegentore nach ruhenden Bällen hinnehmen müssen. In dieser Kategorie steht die Eintracht in der Bundesliga ganz hinten. „Wir werden deshalb etwas verändern, wo wir denken, damit können wir die hohe Anzahl der Gegentore verhindern“, kündigte Glasner an. Er ging nicht ins Detail. Nur Durchschnitt zu sein ist nicht sein Ziel. Aber in diesem Fall wäre es für den Trainer der Schritt in die richtige Richtung. Von der „Super-Trainingswoche“ war er begeistert. „Eine solche Intensität und Spielfreude hatten wir schon lange nicht mehr“, sagte er. „Vielleicht war Köln ein Warnschuss.“