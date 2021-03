Turbulentes Remis : Leipzig frustriert, Eintracht eiskalt

Julian Nagelsmanns Blick verriet eine gewisse Enttäuschung, auch seine Spieler schauten nach dem Abpfiff missmutig drein. Beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt musste RB Leipzig einen Rückschlag im Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft hinnehmen. Durch die zwei verlorenen Punkte wuchs der Rückstand auf Titelverteidiger FC Bayern auf vier Punkte.

„Wenn man die gesamten 90 Minuten sieht, waren wir die bessere Mannschaft, hatten die klareren Torchancen. Wir haben heute nicht das letzte Quäntchen Glück gehabt“, befand RB-Manager Markus Krösche später. Die vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter München nahm er gelassen. „Wir müssen das halt so nehmen wie es ist. Jetzt müssen wir sehen, dass wir in den nächsten Spielen wieder dreifach punkten. Wir gehen unseren Weg weiter“, sagte er.

Dass Leipzig gewinnen musste, um im Titelzweikampf an den Münchnern dranzubleiben, war vor dem Spiel klar, die Bayern hatten am Samstag beim 3:1 in Bremen vorgelegt. Entsprechend energisch begann RB, die Anfangsphase gehörte klar den Sachsen. Sie attackierten die Frankfurter schon an deren Strafraum, der Dauerdruck entfaltete sofort Wirkung. Nach einem Ballgewinn spielte Emil Forsberg den Ball direkt in den Lauf von Justin Kluivert, der plötzlich freie Bahn hatte zum gegnerischen Tor. Frankfurts Torhüter Kevin Trapp reagierte aber glänzend mit dem Fuß und bewahrte seine Mannschaft vor dem frühen Rückstand (7. Minute).

Kluivert war auf Leipziger Seite einer von fünf neuen Spielern, die Nagelsmann im Vergleich zum Spiel gegen Liverpool in der Champions League (0:2) aufbot. Neben dem Niederländer rückten Willi Orban, Marcel Halstenberg, Amadou Haidara und Alexander Sörloth ins Team. Ein klares Signal von Nagelsmann: Er setzte auf körperliche Frische, dafür riskierte er eine etwas weniger eingespielte Startformation. Findungsprobleme hatte Leipzig aber nicht, durch die vielen Spiele in drei Wettbewerben verfügt ein Gros der Spieler über ausreichend Praxis.

Ruppiges Spiel, viele Zweikämpfe

Frankfurt hatte Mühe, die Leipziger vom Strafraum fernzuhalten, oft konnten die Angriffe erst im letzten Moment unterbunden werden. Nach knapp einer Viertelstunde lag der Ball zum ersten Mal im Frankfurter Tor, aber zum Glück für die Eintracht hatte Torschütze Orban im Abseits gestanden. Der Treffer zählte nicht.

Nach der lebhaften Anfangsphase wurde das Spiel ruppiger, beiden Mannschaften war anzumerken, wie wichtig dieses Aufeinandertreffen für sie war. Vor allem die Frankfurter gingen robust zu Werke und überschritten dabei manchmal die Grenze des Erlaubten. Amin Younes sah früh die Gelbe Karte, Tuta stand seinem Mitspieler in Sachen Härte kaum nach. Dass Leipzigs Verteidiger Dayot Upamecano früh das Feld verlassen musste, hatte aber nichts mit dem sehr körperbetonten Spiel des Gegners zu tun. Der Franzose klagte über Probleme am Oberschenkel, für ihn kam Lukas Klostermann.

Frankfurt hatte sich da schon in die Begegnung reingearbeitet und Leipzig große Probleme, durch die dicht gestaffelten Reihen der Eintracht zu kommen. Nur einmal tauchte Forsberg noch gefährlich vor Torwart Trapp auf, aber da sprang Stefan Ilsanker mit einer Grätsche ein, die an die Gangart in den Achtzigerjahren erinnerte. Anders als damals Uli Borowka oder Michael Schulz traf Ilsanker, der ehemalige Leipziger, aber nur den Ball und nicht den Gegner (36.).

Für Leipzig war das Unentschieden zu wenig, RB erhöhte nach der Pause sofort den Druck und wurde nach nur wenigen Sekunden belohnt. Kluiverts Schuss aus der Distanz konnte Trapp nur nach vorn abwehren. Forsberg reagierte am schnellsten und traf unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zum 1:0 (46). Leipzig suchte nun die Vorentscheidung, einem wuchtigen Kopfball von Yussuf Poulsen fehlte die Präzision (51.). Frankfurt war deutlich zu passiv, offensiv fiel der Eintracht wenig ein. Umso überraschender, als Younes beinahe der Ausgleich gelungen wäre. Seinen Schuss fälschte Orban noch gefährlich ab, Peter Gulacsi, Leipzigs Torwart, konnte aber gerade noch retten (58.). Drei Minuten später war der Ungar dann aber machtlos. André Silva setzte sich auf der linken Seite durch, seine Eingabe gelangte in der Mitte genau vor die Füße von Daichi Kamada, der zum 1:1 vollendete (61.).

Der Ausgleich hatte sich zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt angekündigt, Leipzig reagierte wütend. Kluivert schickte Halstenberg los, dessen Flachpass hätte Poulsen nur noch über die Torlinie drücken müssen, aber Evan Ndicka grätschte im letzten Moment dazwischen (68.). Forsberg vergab die nächste Möglichkeit (74.). Leipzig drängte weiter auf die Führung, Frankfurt konterte gefährlich. Bei einem Gegenstoß bediente Filip Kostic den eingewechselten Luka Jovic, dessen Schuss landete aber nur am Außennetz (81.).

Gefährlich wurde es in den Schlussminuten auf keiner Seite mehr, in den Aktionen schwang jeweils auch die Angst vor einer möglichen Niederlage mit. In der Nachspielzeit sah Nagelsmann noch eine Gelbe Karte, weil er sich allzu stark beschwerte. Der Frust über die vergebene Chance im Meisterkampf war ihm da schon deutlich anzusehen.

„Ich bin zufrieden“, sagte Frankfurts Makoto Hasebe später, monierte aber fehlenden Mut in der ersten Halbzeit. „Die ersten zehn Minuten waren katastrophal“, befand Abwehrchef Ilsanker, konstatierte aber auch: „Wenn man das ganze Spiel hernimmt, müssen wir absolut zufrieden sein mit dem Punkt.“