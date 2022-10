Vor Spiel gegen BVB : Eintracht Frankfurt im Scheinwerferlicht

Das System bleibt, doch die Formation ändert sich. Eine Überraschung ist es nicht, dass die Eintracht schon wieder ein anderes Gesicht zeigt. Die vielfältigen nationalen und internationalen Aufgaben bringen es mit sich, dass Oliver Glasner auch für das nächste Topspiel auf die Breite seines Kaders setzt. „Die Abwehr wird geändert“, sagte der Trainer der Frankfurter Eintracht, als er einen Tag vor dem Nachbarschaftsduell gegen Borussia Dortmund Auskunft über sein Team und den Gegner gab.

Wie schon am Mittwoch in der Königsklasse gegen Olympique Marseille, als sich die Eintracht mit einer starken Leistung und dem verdienten 2:1-Sieg alle Optionen offenhielt, aus eigener Kraft das erste Traumziel Achtelfinale zu erreichen, wird auch an diesem Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) das Flutlicht in der abermals ausverkauften Arena hell erstrahlen.

Glasner fehlt Sieg gegen BVB

Die Eintracht im Scheinwerferlicht. Dass sie dort steht, hat sie selbst zu verantworten – guten Leistungen sei Dank. Natürlich will Glasner auch gegen den Tabellenfünften BVB gewinnen. Es wäre das erste Mal überhaupt. „Seit vier Jahren bin ich jetzt in Deutschland. Doch gegen Dortmund habe ich noch nie gesiegt.“ Zeit, dass sich dies ändert. Die Eintracht ist bestens in Schuss, eilt seit Wochen von Sieg zu Sieg. Zum Abschluss einer aufregenden Woche, die mit dem starken Auswärtssieg im Mönchengladbacher Borussia-Park ihren Anfang genommen hat, nun also die Partie gegen den BVB. Gegen den Klub, bei dem Mario Götze groß und zweimal deutscher Meister geworden ist.

Gegen die alten Kameraden wird Götze in der Frankfurter Startelf stehen. So wie in all den vorangegangenen Punktspielprüfungen dieser Bundesligasaison auch. Glasner hat daraus am Freitag ebenso wenig ein Geheimnis gemacht wie aus der Tatsache, dass der zuletzt gesperrte Tuta zur ersten Mannschaft gehört. Auch Kapitän Sebastian Rode, der beim 2:1 gegen Marseille erst spät eingewechselt worden war, wird gegen seinen vormaligen Klub dabei sein. Gemeinsam mit dem seit Monaten prächtig aufspielenden Djibril Sow soll Rode mithelfen, als Abfangjäger die Kreise der schnellen Dortmunder Spitzen einzuengen. Glasner hält große Stücke auf Götze. Verbal aber hielt sich der österreichische Fußballlehrer, nach seinem Kreativkopf befragt, dezent zurück. Er bezeichnete den 30-Jährigen am Freitag als „Verbindungsspieler in der Offensive“. Doch das sei Daichi Kamada auch. „Mario kann unsere Offensive nicht alleine tragen, und das muss er auch nicht. Aber natürlich ist Mario ein wichtiger Pfeiler.“

Der, der den Unterschied ausmachen kann

Götze ist der Mann, der den Unterschied ausmachen kann. Derjenige, der mit seinen feinen Antennen Räume sieht, die anderen verborgen bleiben. Ein Raumdeuter also, auf dessen Fähigkeiten die Eintracht auch gegen den BVB baut. „Dortmund ist zuletzt sehr gut in Schwung gekommen“, sagte Glasner über die Entwicklung, die die Westfalen unter Trainerkollege Edin Terzić genommen hätten. „Sie sind zuletzt drei Mal ohne Gegentor geblieben. Wir müssen selbst bei eigenem Ballbesitz auf der Hut sein“, warnte der Eintracht-Coach. „Sie haben viel Geschwindigkeit und Qualität in ihren Reihen.“

Um den Dauerrivalen des FC Bayern, letztmalig vor zehn Jahren Meister geworden, sportlich zu ärgern, „brauchen wir wieder das ganze Repertoire“. Heißt konkret: Wenn die Eintracht so wie in Mönchengladbach und gegen Marseille auftrumpft und es schafft, personelle Ausfälle durch kollektiven Einsatz und Teamgeist wettzumachen, sieht Glasner gute Chancen, dass seine Mannschaft auch nach diesem zwölften Spieltag in der Tabelle vor der Dortmunder Borussia steht.

Gut funktionierende Offensive

In der Vorbereitung auf das Duell mit dem BVB hat die Eintracht auf Sparflamme gearbeitet. Die Verpflichtungen in der Champions League bringen es mit sich, dass an einen geregelten Übungsablauf kaum zu denken ist. So habe sich beispielsweise Götze, der laut seinem Trainer über „leichte Rückenschmerzen“ klagte, zuletzt nur individuell und regenerativ beschäftigt. Die insgesamt 30-minütige Trainingsarbeit an der Arena, der sich das Gros der Mannschaft stellte, sei nach Glasners Einschätzung „knackig“ gewesen.

Mario Götze in Topform, Jesper Lindström in Topform, Daichi Kamada in Topform – und ganz vorne Randal Kolo Muani, der gegen Olympique endlich auch sein erstes Tor in der Champions League erzielt hat: Bei der Eintracht passt es derzeit offensiv. Spieler wie Lindström wecken durch gute Leistungen das Interesse anderer Vereine. Glasner findet dies gut, sehr gut sogar. „Es ist unser großer Wunsch, dass unsere Spieler bei den großen Klubs auf dem Zettel stehen.“ Auf Glasners ganz persönlichem Zettel steht auch, dass es endlich etwas wird mit seinem ersten Sieg gegen den BVB.