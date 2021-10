Heimspiel gegen RB Leipzig : Frust und Feuereifer bei der Eintracht

Der Mutmacher ist Meilenweltmeister. Rafael Borré legt fliegend Tausende von Kilometern zurück, um überall am Ball zu sein. Bei der kolumbianischen Nationalmannschaft – und bei dem Klub, der in der Europa League in seiner Gruppe auf Platz eins steht, im Kerngeschäft Bundesliga jedoch den Erwartungen noch nicht gerecht geworden ist. Borré ist einer, der der Eintracht guttut. Der Stürmer gehört zu der Spezies Fußballprofis, die sich stets am Limit bewegen und mit Feuereifer kämpfen. Der Lohn dafür ist bislang ausgeblieben. Ein Tor nur in der Liga.

Zudem steckt die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner als Fünfzehnter tief unten drin im letzten Tabellendrittel. „Natürlich stellt man sich die Frage, wie es sein kann, dass man in der Europa League so gut dasteht und in der Bundesliga nicht“, sagte Borré wenige Tage vor dem wegweisenden Heimspiel an diesem Samstag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky). Der 26 Jahre alte Kolumbianer ist optimistisch: „Wir sind auf jeden Fall in der Lage, uns daraus zu befreien.“ Borré ist sicher: „Wir haben alle nötigen Qualitäten und Voraussetzungen. Ich denke, dass wir unseren Ansprüchen auch tabellarisch gerecht werden können, wenn wir alles abrufen.“

Genau das ist das Problem. Bislang hat die Eintracht es immer wieder mal verpasst, ihr vermeintliches Potential stetig und verlässlich abzurufen. „Dass wir so unterschiedliche Gesichter zeigen, kann und darf einfach nicht sein“, kritisierte Borré. Sich selbst und seinen Frankfurter Mitspielern machte er Mut: „Am Wochenende können wir gegen einen starken Gegner beweisen, dass wir es können. Wenn uns das gelingt, sind wir wieder auf dem richtigen Weg.“

„Ich schaue nicht auf die Tabelle“

Die Voraussetzungen, den Champions-League-Klub RB Leipzig tatsächlich zu ärgern, wären gar nicht so schlecht – wenn denn der Blick in die Statistik ausschlaggebend wäre. Sechs Spiele haben die Sachsen bislang unter Bundesligabedingungen in Frankfurt absolviert, keines davon wurde gewonnen. Drei Unentschieden und drei Niederlagen. Anders formuliert: Die Eintracht hat vor eigenem Publikum schon dreimal gegen Leipzig gewonnen. Trainer Glasner ist kein Freund der Statistik, und der österreichische Fußballlehrer ist auch niemand, der beständig auf die Tabelle blickt.

Vor dem Duell mit dem Tabellensechsten versicherte Glasner: „Ich schaue nicht auf die Tabelle. Was die Spieler machen, weiß ich nicht. Ich konzentriere mich lieber auf unsere Aufgabe.“ Die lautet: bloß nicht verlieren. Glasner hat seine Mannschaft in intensiven Gesprächen darauf eingeschworen, gegen RB die Trendwende zu schaffen. Ein vollkommenes Erfolgserlebnis, belohnt mit drei Punkten, wäre zugleich etwas ganz Besonderes und Einmaliges: In dieser Saison hat die Eintracht zu Hause noch kein einziges Bundesligaspiel gewonnen. Der überhaupt bislang einzige Sieg dieser Spielzeit glückte ausgerechnet beim Rekordmeister in München, der unlängst beim 0:5 im DFB-Pokal in Mönchengladbach sein Waterloo erlebte.

Die Heimstärke war früher mal das große Plus der Eintracht. In dieser Saison waren Unentschieden das Höchste der Gefühle – gegen Mannschaften wie Köln, Stuttgart und Augsburg, die nicht gerade im Ruf stehen, Angst und Schrecken zu verbreiten. Die wirklich Guten der Liga kommen erst noch, so wie jetzt Leipzig. RB ist in guter Verfassung. Drei der vergangenen vier Bundesligaspiele wurden gewonnen, das andere endete unentschieden. Das ist ligaweit die beste Ausbeute in diesem Zeitraum. Glasner will den Lauf der Leipziger stoppen. Personell stehen ihm dafür viele Spieler aus seinem großen Kader zur Verfügung.

Für die Defensive bietet sich beispielsweise wieder ein Einsatz des robusten Stefan Ilsanker an. Bei den beiden Niederlagen gegen die Hertha sowie in Bochum schaffte es der 32 Jahre alte Österreicher nicht in den Spieltagskader. Letztmalig war seine Expertise beim 2:1-Sieg bei den Bayern gefragt. In München zeigte der Abräumer eine gute Leistung. Am Samstag könnte sein Mitwirken wieder gefragt sein. Ilsanker kennt RB nur zu gut: Fünf Jahre lang, von 2015 bis 2020, war er für die Sachsen am Ball.

Für Borré ist ein Spiel gegen Leipzig etwas Neues. Der Kolumbianer hat noch keine Erfahrungen mit RB gemacht, dafür aber kennt er schon die Kapriolen, die die Eintracht bislang geschlagen hat. Der Kolumbianer glaubt an die Wende. Voraussetzung dafür: „Wenn wir alles abrufen.“