Stürmer Sam Lammers : Die Hoffnung der Eintracht spielt sich ins Abseits

Sam Lammers war bei Eintracht Frankfurt als 1a-Lösung im Sturm gedacht. Am letzten Tag der Transferperiode im Sommer verpflichtet, sollte der 24 Jahre alte Niederländer zum neuen Torgaranten im Spiel des Europa League-Teilnehmers werden. Die famose Trefferquote des nach Leipzig gewechselten André Silva, der in der Vorsaison in 32 Bundesliga-Spielen 28 Mal traf und zudem mit acht Torvorlagen glänzte, erwartete zwar keiner vom Bundesliga-Neuling Lammers. Aber die Leihgabe von Atalanta Bergamo war fest als wichtiger Zielspieler im Angriff eingeplant. Als einer, der die Flanken von Filip Kostic gewinnbringend verwertet.

Bundesliga Liveticker

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Der vorne oft und zuverlässig anspielbar ist und der die Bälle zügig und geschickt weiterspielen kann. Nur: Dieser Fixpunkt im Offensivspiel der Eintracht ist Lammers bisher nicht, ganz im Gegenteil: An dem 1,91 Meter großen Profi läuft das Geschehen oft vorbei, sofern er überhaupt auf dem Platz steht. Oder anders ausgedrückt: Der ehemalige U 21 Nationalspieler steht dem eigenen Angriffsspiel mehr im Weg, als dass er seinem Team beim Torabschluss eine Hilfe ist.

Der Start des Niederländers war noch vielversprechend. Seine ersten drei Pflichtspiele in Frankfurt schloss er mit zwei Toren ab. Das gegen Wolfsburg war sehenswert, weil es technisch anspruchsvoll war. Doch danach ließen Lammers' Leistungen von Spiel zu Spiel nach. Selbst die vermeintlich leichten Dinge gelangen ihm nicht mehr, ihm unterliefen Stockfehler. Außerdem leistete er sich zu viele Fehlpässe. Ins Kombinationsspiel war Lammers kaum eingebunden. Seine Dribblings endeten mit verlorenen Zweikämpfen schnell. Lammers Verunsicherung wurde daher von Spiel zu Spiel größer.

Lücke zwischen Theorie und Praxis

Bis zu seiner Auswechslung beim 2:1-Sieg bei Olympiakos Piräus wirkte er auffällig lethargisch. In diesem Duell betrug seine Zweikampfquote magere 17 Prozent. Unter dem Strich ist Lammers, der viel zu selten dort anzutreffen ist, wo sich ein Torjäger mit entsprechendem Instinkt aufhalten muss, zu einem Fremdkörper im Eintracht-Spiel geworden. Beim 2:1 in Fürth blieb er gleich ganz ohne Einsatz. Davor gegen Leipzig durfte Lammers lediglich 19 Minuten ran. Ein Stammplatz als Stürmer Nummer eins ist für ihn in weite Ferne gerückt. Lammers Leiden werden immer größer.

Was der Niederländer zu leisten imstande sein müsste, bringt Trainer Oliver Glasner auf den Punkt: Lammers sei „technisch ein ganz feiner und intelligenter Fußballer“, der die Bälle sichern, Räume schaffen und mit einer guten Grundschnelligkeit beidfüßig abschließen könne.

„Sam bringt viele Dinge mit, die wir brauchen“, sagte auch Sportvorstand Markus Krösche bei der Präsentation des Stürmers. Zwischen Theorie und Praxis klafft bei Lammers heute aber ein großes Loch, da er seine Stärken zum Wohl der Eintracht nicht einzusetzen weiß. Während der Kolumbianer Rafael Borré ins Frankfurter Offensivspiel immer besser eingebunden wird, spielt sich Lammers immer mehr ins Abseits. Dieser mache „gerade eine nicht so einfache Zeit durch“, sagt Glasner.

3 Monate F+ für nur 3 € Zum Geburtstag von F+ lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET für nur 3 Euro im Monat. JETZT F+ LESEN

Der Trainer erinnerte daran, dass Lammers im Frühjahr an der Schulter operiert worden und im Sommer erst spät zur Eintracht gekommen sei. „Sam konnte länger nicht trainieren und war nicht im Rhythmus. Dann kam er mit großer Hoffnung zu uns, sollte vom ersten Tag an funktionieren und der Toptorjäger sein. Das funktionierte nicht so und hinterließ bei ihm Spuren.“ Den Einstieg von Lammers in Frankfurt erschwerte zusätzlich, dass das Team als ganzes Probleme hat, zu einer schlagkräftigen Einheit zusammenzuwachsen.

Mehr zum Thema 1/

Mit vielen Einzelgesprächen versuchen die Verantwortlichen, Lammers aufzubauen. Mit mehr herausgespielten Torchancen der Mannschaft, so die Hoffnung der Sportlichen Leitung, könnte auch der Niederländer zu mehr Torerfolgen kommen. Lammers steht zeitlich unter Druck, denn sein Leihvertrag endet nach dieser Saison.

Eine Kaufoption haben Frankfurt und Bergamo nicht vereinbart. Angeblich sollen sich beide Klubs vorgenommen haben, eine solche im Winter zu verhandeln. Nach jetzigem Stand dürfte die Eintracht kein Interesse an einer Weiterverpflichtung von Lammers haben. Der Niederländer kann seinen aktuellen Arbeitgeber aber noch vom Gegenteil überzeugen.