Eintracht vor FC Augsburg : Fokussiert durch die Slalomstangen

Mit dem Spiel beim FCA startet die Eintracht in die finale englische Woche in diesem Jahr. Der Hunger der Mannschaft nach Erfolg sei ungebrochen, sagt Trainer Glasner. Aber Augsburg quält die Gegner.

Wenn seine Spieler die Dauerbelastungen mental so gut verkraften wie Trainer Oliver Glasner, dann darf die Frankfurter Eintracht optimistisch auf das Auswärtsspiel an diesem Samstag beim FC Augsburg blicken. Trotz ungezählter Pressekonferenzen in den vergangenen englischen Wochen überraschte der Österreicher am Freitag gleich zweimal mit frischem Wortwitz, als er dazu aufgefordert war, den Medien die Lage seiner Mannschaft zu schildern.

„Die Spieler sind hungrig, obwohl sie zuletzt sehr viel zu essen bekommen haben.“ Mit diesem Satz illustrierte Glasner seine Einschätzung auf die Frage, ob die Mannschaft nach dem historischen Erreichen des Achtelfinales in der Champions League durch den Auswärtssieg bei Sporting Lissabon (2:1) am vergangenen Dienstag in der Lage sei, auf den Bundesliga-Alltag umzuschalten. Zum Beleg erzählte er vom trainingsfreien Donnerstag, an dem er im Kraftraum seinen Körper in Form hielt. „Auch ich brauche das manchmal.“ Glasner blieb aber nicht allein, sondern erhielt unverhofft von Almamy Touré und Evan Ndicka Gesellschaft. „Macht mir aber nicht zu viel, habe ich sie gebremst“, erzählte der Trainer und setzte hinzu: „Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass sie nach all den Belastungen auch am freien Tag ins Camp kommen.“

Das zweite Bonmot setzte der Eintracht-Trainer, als er den strapaziösen Jahresendspurt beschreiben sollte: „45 Spiele haben wir, 48 werden es in diesem Jahr. Das heißt, wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben noch die letzten drei Slalomstangen. Und auch wenn du bei der letzten einfädelst, bist du ausgeschieden. Deshalb heißt es noch dreimal konzentriert durch die Stangen durchzukommen, um ins Ziel zu kommen.“

Besonders unangenehme Slalomstange

Die Augsburger sind eine besonders unangenehme Slalomstange, um in Glasners Bild zu bleiben, eine, die den Rhythmus bricht und in eisigem Gelände steckt. Auf den Fußballplatz übertragen heißt das: Die Augsburger quälen ihre Gegner mit hohem Pressing, aggressiven und intensiven Attacken, vielen Aktionen Mann gegen Mann, mit hohen und weiten Bällen in die Tiefe, denen sie dann nachsetzen. Alles Dinge, die der Eintracht in ihrer derzeitigen Verfassung besonders weh tun. Körperlich sieht Glasner nicht so große Probleme, trotz des Spiele-Marathons hält er die Verfassung seiner Spieler für gut: „Lob dafür an die medizinische Abteilung und die Athletikabteilung“, so Glasner.

Aber mental könnte es seiner Meinung nach schwierig werden, sich immer wieder aufzuraffen, den Bällen hinterherzurennen und den Gegnern im Zweikampf zu widerstehen. „Wir müssen hellwach sein, viel antizipieren und versuchen, den Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen.“ Das alles ging gegen den VfL Bochum schief. Beim 3:0 über die Eintracht Anfang Oktober war es dem Tabellenletzten gelungen, das Spiel in ganz viele Einzelaktionen zu zerhacken.

Und diesmal? „Ich bin selbst neugierig, wie meine Spieler das umsetzen werden. Ich weiß, dass sie es wollen, weil es alles Super-Jungs sind, aber sie können es nicht immer schaffen.“ Glasner versuchte dem möglichen Spannungsabfall durch den freien Donnerstag vorzubeugen. Die Stunden bei den Familien sollten helfen, die Köpfe mal von Fußball freizukriegen. „Ich habe schon gemerkt, dass die Spieler froh waren, dass sie mal voneinander weg kamen“, so Glasner.

Von der Lust zur Last

In diesen Wochen kann aus der Lust am Fußball schnell eine Last entstehen. Der Trainer beschreibt es so: „Wir sind derzeit alle in einem Funktionier-Modus, wir rattern nur noch von Spiel zu Spiel.“ Bis jetzt ist es der Eintracht auf bemerkenswerte Art und Weise gelungen, sich immer wieder zusammenzureißen und ihr Spiel durchzuziehen.

Gegen Augsburg müssen die Frankfurter allerdings auf einen ihrer Besten verzichten. Daichi Kamada muss wegen eines grippalen Infektes passen. Glasner hatte aber ohnehin mit dem Gedanken gespielt, dem Japaner eine Pause zu gönnen, „nachdem ich gesehen habe, wie er in Lissabon am Morgen nach dem Spiel aus dem Fahrstuhl zum Frühstück gegangen ist. Jetzt hat mir die Natur die Entscheidung abgenommen“. Für Kamada wird Sebastian Rode wieder in die Startformation rücken, auf den Außenpositionen sind Luca Pellegrini, Ansgar Knauff und Dina Ebimbe drei in etwa gleich aussichtsreiche Kandidaten für zwei Startelf-Positionen. Rotationen hat Glasner nicht geplant, es sei denn, ein Spieler würde sich nicht fit fühlen.

Der Eintracht könnte in die Karten spielen, dass die Augsburger auf zwei defensive Mittelfeldspieler verzichten müssen. Elvis Rexhbecaj und Carlos Gruezo, die in allen zwölf bisherigen Bundesligaspielen eingesetzt wurden und zuletzt als „Sechser-Pärchen“ gesetzt waren, sahen vergangene Woche gegen Stuttgart jeweils ihre fünfte Gelbe Karte und sind gesperrt. Dies könnte es der Frankfurter Mannschaft erleichtern, der Aufforderung ihres Trainers nachzukommen: „Ganz klar, wir wollen aus den letzten drei Spielen neun Punkte.“ Auch Oliver Glasner ist noch hungrig.