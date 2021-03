Fußball-Bundesliga : Eine aufregende Affäre um Julian Nagelsmann

Es ist so intensiv: Warum RB Leipzig unter Trainer Julian Nagelsmann in der Fußball-Bundesliga das Zeug zur Meisterschaft hat.

Um die Gegenwart zu verstehen, lohnt sich der Blick in die Vergangenheit im professionellen Fußball selten. Zu schnell dreht sich das Rad, Spieler kommen und gehen, genau wie Trainer, Angestellte. Im Fall von RB Leipzig ist er aber dringend notwendig, will man begreifen, was da gerade passiert beim jüngsten aller 18 Bundesliga-Klubs, gegründet 2009.

Die Vergangenheit, die gleichzeitig ein Teil der Gegenwart ist, ließ sich besonders gut beobachten Ende Februar in Berlin. An einem kühlen, windigen Sonntag gastierte Leipzig bei Hertha BSC, Titelanwärter gegen Abstiegskandidat. Hertha hatte im Kalenderjahr 2020 mehr als 140 Millionen Euro in neues Personal investiert, Leipzig begann mit sechs Spielern in der Startformation, die noch vor fünf Jahren in der zweiten Liga für den Klub gespielt hatten.