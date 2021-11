Vorsicht, Abstiegsgefahr! : Die drei größten Baustellen der Eintracht

Ein Drittel der Bundesligasaison hat die Frankfurter Eintracht absolviert. Mit viel weniger Erfolg als von ihr vor der Spielzeit angestrebt. Nach elf Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner Tabellenvierzehnter mit zwölf Punkten. Zum Vergleich: In der Vorsaison hatten die Frankfurter zum gleichen Zeitpunkt 13 Punkte gesammelt und lagen auf Rang neun. Danach wurde das Team des damaligen Cheftrainers Adi Hütter immer besser und war lange Zeit sogar auf Champions-League-Kurs.

Aktuell kommt die Eintracht nur auf einen Punkteschnitt von 1,09. Das bedeutet: Abstiegsgefahr. Auch wenn es so noch keiner der Verantwortlichen formulieren mag. Das sind die drei größten Baustellen:

Die schwache Offensive

16 Gegentoren der Eintracht stehen nur zwölf erzielte Treffer – darunter ein Eigentor und ein Elfmeter – gegenüber. Lediglich vier Vereine kommen in der Bundesliga auf eine noch schlechtere Ausbeute als die Hessen. In der Torjägerliste rangiert der Kolumbianer Rafael Borré mit zwei Toren in elf Einsätzen nur auf dem geteilten 34. Platz.

Jens Petter Hauge und Filip Kostic brachten es in jeweils zehn Spielen ebenfalls auf zwei Treffer. In der Vorsaison konnte sich die Eintracht auf die Treffsicherheit des nach Leipzig gewechselten Stürmers André Silva (28 Tore) verlassen. In der abgelaufenen Runde erzielte die Eintracht 2,03 Tore pro Spiel. Jetzt sind es bisher nur 1,09 Tore. Alle vier Neuzugänge – Borré, Sam Lammers, Hauge und Jesper Lindström – blieben bisher hinter den Erwartungen zurück. Die beste Entwicklung hat noch Borré genommen. Der Nationalspieler überzeugt zumindest durch Fleiß und sein mannschaftsdienliches Spiel.

Das Zusammenspiel mit Flankengeber Kostic muss im flankenlastigen Frankfurter Spiel jedoch besser werden. Und für hohe Anspiele aus der Abwehr ist der 1,74 Meter große Profi zu klein. Den größten Nachholbedarf hat der Niederländer Lammers. Die 24 Jahre alte Leihgabe aus Bergamo konnte seine Verpflichtung bisher nicht rechtfertigen. Ihm gelangen zwar zwei Tore, aber er verliert viel zu viele Zweikämpfe. Außerdem unterlaufen Lammers zu viele Fehlpässe. Er ist noch nicht ins Spiel integriert. Nach jetzigem Stand wird die Eintracht in der Wintertransferperiode einen neuen Zielstürmer an sich binden müssen. Er sollte die Bundesliga kennen, Erfahrung mitbringen und eine gewisse Anzahl von Toren garantieren.

Der Rechtsverteidiger

Von der Anzahl her hat Glasner zwar die Qual der Wahl auf der Rechtsverteidigerposition. Danny da Costa, Erik Durm, Almamy Touré und Timothy Chandler kommen für dieses Aufgabengebiet in Frage. Doch empfehlen für einen Stammplatz konnte sich keiner von ihnen. Beim 2:1 am vergangenen Spieltag in Fürth kam Touré in der 46. Minute für Durm ins Spiel. Trotzdem wurde der Franzose vom Trainer kurz vor Spielende wieder ausgewechselt. Das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel erreichte einen neuen Höhepunkt.

Touré sei zwar „lange verletzt“ gewesen. „Von Almamy erwarte ich dennoch mehr in der Defensive. Es war zu einfach, wie Fürth hinter ihm durchgekommen ist“, kritisierte Glasner. Die Rechtsverteidigerposition steht beispielhaft für die große Wankelmütigkeit im Eintracht-Spiel. Auch Aymen Barkok, den Glasner vor Kurzem in der Not ausprobiert hatte, fehlte beim Behauptungswillen der lange Atem. Alle Kandidaten für den Posten haben eines gemeinsam: Im Spiel nach vorne fehlt ihnen dauerhaft die Durchschlagskraft. Und auch beim Verteidigen zeigen sie Mängel.

Wie die Frankfurter in der Disziplin Zweikampf grundsätzlich ein Defizit aufweisen. Mit einer Bilanz von 46,1 Prozent gewonnener Zweikämpfe rangieren sie in der Bundesliga an letzter Stelle. Selbst Aufsteiger Fürth, der in der Gesamttabelle siegloser Rangletzter ist, gewinnt 48 Prozent seiner Zweikämpfe. Auf der anderen Seite liegen die Frankfurter mit durchschnittlich 118 zurückgelegten Kilometern auf dem Platz auf Rang zwei hinter Arminia Bielefeld.

Ein Mentalitätsproblem lässt sich die Eintracht nicht nachsagen. Das haben die vergangenen drei Pflichtspiele gegen Fürth, Olympiakos Piräus und Leipzig auch gezeigt, als den Hessen jeweils in der Nachspielzeit zweimal der Siegtreffer und im Duell mit Leipzig der Ausgleichstreffer gelungen war. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unser Zusammenhalt und unsere Mentalität uns noch einige Punkte bis zur Winterpause bringen werden“, sagte Glasner.

Das defensive Mittelfeld

Vom defensiven Mittelfeld geht kaum Torgefahr aus. Dass der eingewechselte Kapitän Sebastian Rode das 1:0 in Fürth schoss, war die Ausnahme. Djibril Sow, Kristijan Jakic oder Makoto Hasebe, die hauptsächlich auf der Sechs oder Acht zum Einsatz kommen, zieht es zu wenig in den gegnerischen Sechzehner. Zwar ist es ihre Kernkompetenz, das Angriffsspiel des Gegners zu unterbinden. Trotzdem sollten auch sie den Torabschluss suchen.

Zur verlangten Vielseitigkeit eines Sechsers gehört außerdem, das eigene Spiel mit klugen Pässen zu beleben. Sow und Jakic tragen jedoch zu wenig zu einem gewinnbringenden Aufbauspiel bei. Und dem Spielstrategen Daichi Kamada mangelt es in dieser Spielzeit an Konstanz. Seine kreativen Momente sind zu wenig. Das alles trägt dazu bei, dass es die Frankfurter oft nicht schaffen, dauerhaft Druck auf den Gegner auszuüben.

Unter dem Strich stehen daher zu wenig Torchancen und Torschüsse. „Fußballerisch zeigen wir nicht das Niveau der Monate zuvor. Wir müssen uns spielerisch verbessern. Wir wissen, dass wir viel zu tun haben und nicht alles Gold war, was wir in den zurückliegenden Wochen auf den Platz gezaubert haben“, sagte Chandler zuletzt.