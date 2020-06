Fußball-Bundesliga : Die Gefahr für Borussia Mönchengladbach

Die Freude im Borussia-Park war nach dem beeindruckenden 3:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg nicht nur gedämpft, weil die mittlerweile mehr als 20.000 Pappgesichter auf den Rängen wie immer schwiegen. Vielmehr wird das Befinden der Angehörigen des Mönchengladbacher Traditionsvereins von einer beunruhigenden Erkenntnis eingetrübt.

Sie spielen in diesen Wochen immer wieder brillant, dieses von Trainer Marco Rose weiterentwickelte Ensemble hat sogar dann Champions-League-Niveau, wenn – wie am Dienstag – die wichtigsten Angreifer Marcus Thuram und Alassane Pléa ausfallen. Die 59 Punkte, die bereits sicher sind, hätten in den vergangenen Jahren fast immer für Platz vier gereicht, und dennoch ist die Gefahr groß, dass die Gladbacher im kommenden Jahr abermals in der Europa League spielen müssen. „So, wie die Saison bis jetzt verlaufen ist, wäre es schon eine Enttäuschung, wenn wir am Ende Fünfter werden“, sagte Abwehrspieler Matthias Ginter.