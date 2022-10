Aktualisiert am

FC Bayern in Bundesliga

FC Bayern in Bundesliga :

FC Bayern in Bundesliga : „Es ist außergewöhnlich – gerade“

Wieder im Flow: Es gibt aktuell nur wenige Dinge, die dem FC Bayern München nicht gelingen. Der Souverän ist zurückgekehrt, er profitiert von seiner Unberechenbarkeit in der Offensive.

Wenn Julian Nagelsmann über das Niveau seiner Mannschaft spricht, benutzt er oft die Wörter „im Moment“ oder „jetzt“. Wörter, die einen Zustand in der Gegenwart beschreiben. Denn der Trainer des FC Bayern weiß nur zu gut, dass das, was heute für gut befunden wird, morgen schlecht sein kann – oder anders herum. Der für diese Saison qualitativ aufgewertete Kader zum Beispiel, der im schlechteren Falle zur Unzufriedenheit führen kann und als einer der Auslöser der Herbstkrise vor ein paar Wochen galt. Bestenfalls aber sorgt der Konkurrenzkampf für ein höheres Niveau. „Es ist außergewöhnlich“, stellte Nagelsmann nach dem 6:2 gegen den FSV Mainz 05 in der Bundesliga fest und vergaß nicht, das Wörtchen „gerade“ hinzuzufügen.

Bundesliga Liveticker

Außergewöhnlich gut, meint er. Hinten, weil die Abwehr so stabil wirkt wie noch nie unter Nagelsmann. Und vorne, weil die Gegner nicht genau wissen, auf wen sie sich konzentrieren sollen. Die sechs Treffer am Samstag erzielten sechs verschiedene Spieler. Statt eines herausragenden Torjägers, auf den die Angriffsaktionen zugeschnitten sind wie früher auf Robert Lewandowski, gibt es derzeit viele Schützen. Jamal Musiala behauptete mit seinem siebten Saisontreffer die mannschaftsinterne Spitzenposition, knapp vor Sadio Mané, der gegen Mainz sein sechstes Tor erzielt hatte. Serge Gnabry lieferte schon sein viertes Tor, Leon Goretzka und Mathys Tel schossen ihre zweiten Treffer.

Rückkehr des Respekts

Der Mainzer Trainer Bo Svensson hatte aber vor allem auf seinen ehemaligen Mitspieler Eric Maxim Choupo-Moting ein besonderes Augenmerk gelegt, ist der Münchner Stürmer doch erfolgreichster Torschütze in den vergangenen fünf Spielen. Getroffen hat Choupo-Moting trotzdem, allerdings erst ganz zum Schluss. „Es gibt nichts Besseres, als wenn jeder in der Mannschaft Tore erzielen kann“, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. „Das erzeugt dann auch einen gewissen Respekt beim Gegner.“

Jener Respekt, der im September weniger geworden war, weil das Bild, das der FC Bayern nach ein paar Unentschieden und einer Niederlage in der Liga abgegeben hatte, nicht das eines Souveräns war. Es hatte rumort, im Klub, in der Mannschaft, auch ein bisschen im Verhältnis zwischen Trainer und Spielern. Ansprüche an Startelf-Einsätze wurden öffentlich formuliert. Einzelinteressen schienen eine wichtigere Rolle zu spielen als das große Ganze.

Flow als Ziel bei Bayern

Vielleicht war es das 2:2 bei Borussia Dortmund Anfang Oktober nach 2:0-Führung, das der Mannschaft die Augen endgültig geöffnet hat, dass sie sich wieder auf die gemeinsamen sportlichen Ziele konzentriert haben. „Es war unser Ziel, dass wir uns in so einen Flow reinbringen“, sagte Goretzka. Und der soll auch an diesem Dienstag im sportlich bedeutungslosen letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand weitergehen.

Wenn die Mannschaft funktioniert, funktioniert sie, egal wer in die Mannschaft rotiert wird, egal ob ein echter Neuner oder ein falscher Neuner dabei ist. „Der eine nimmt den anderen mit, so kommt diese Energie zustande. Und das macht es einfacher, eine gute Leistung zu zeigen“, sagte Gnabry. Dass in Lucas Hernández, Leroy Sané, Thomas Müller und Manuel Neuer vier wichtige Stammspieler fehlen, fällt – im Moment – kaum ins Gewicht. Und von Lewandowski wurde zuletzt nur noch rund um das Barcelona-Spiel gesprochen.

Mehr zum Thema 1/

„Alle, die von der Bank kommen, machen es sehr gut. Und davon lebt dann eine Mannschaft auch“, sagte Nagelsmann. Bei Auswechslungen gebe es keinen Leistungsabfall, stellte Kahn fest. „Das Spiel geht auf höchstem Niveau weiter.“ Zwar gibt es immer noch Spieler, die im Moment weniger Startelf-Einsätze bekommen, als sie gewohnt sind.

Kingsley Coman zum Beispiel, der nach einer Verletzungspause weder an Mané noch an Gnabry vorbeikommt. Oder Benjamin Pavard. Der Außenverteidiger hat in Noussair Mazraoui nicht nur einen nahezu gleichwertigen Konkurrenten, der „gegen aggressiv verteidigende Mannschaften außergewöhnlich ruhig am Ball“ sei, lobte Nagelsmann. Sondern Pavard wird auch als Innenverteidiger gebraucht, solange Hernandez noch ausfällt. „Er deckt gerade zwei Positionen ab, da muss man abwägen, wie man ihn spielen lässt.“

Sven Ulreich scheint als Vertreter von Manuel Neuer mehr nach dem Spiel gefordert, wenn er zum Fitnesszustand des an der Schulter verletzten Stammtorhüters Auskunft geben soll. Man müsse da „von Tag zu Tag schauen“, sagt Ulreich. „Aber ich gehe davon aus, dass er vor der WM schon noch Spiele machen wird.“ Auf dem Platz hat es die Münchner Nummer zwei derzeit nicht allzu schwer, aber eben auch kaum einmal Gelegenheit, sich zu empfehlen. Das müsse er auch nicht, sagte Ulreich, denn „ich weiß meinen Wert, auch wenn ich nicht spiele“. Ein Fauxpas wie der am Samstag, als ein Abspiel beim Gegner landete und Marcus Ingvartsen diese Vorlage zum zweiten Mainzer Treffer nutzte, fällt angesichts seiner Unterbeschäftigung zwar besonders auf, aber „das ist nicht so wild“, sagt Ulreich.

Beim Stand von 5:1 habe er nicht den einfachen Ball spielen wollen, sondern etwas ausprobieren – und das ging schief. Es mag für die Konkurrenz ein kleiner Trost sein: Es gibt noch Dinge, die dem FC Bayern nicht gelingen.