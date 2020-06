Bundesliga in Corona-Krise : DFL bastelt am „Re-Start 2“ und will Regeln lockern Aktualisiert am 09.06.2020 - 13:11

„Keine konkreten Zahlen oder Zeitpunkte ungeprüft in den Raum stellen“: DFL-Geschäftsführer Christian Seifert Bild: EPA Die Deutsche Fußball Liga möchte offenbar ihr Hygienekonzept an die positiven Entwicklungen in der Corona-Pandemie anpassen. Auch die Hoffnung der Fans auf einen baldigen Stadionbesuch in der Bundesliga erhält neue Nahrung.

