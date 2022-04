Brisantes Rhein-Derby : Zwischen Freude und Feindschaft

Es war nur ein kurzer Moment, in dem am vergangenen Samstag eine tief empfundene Abscheu auf den Gesichtern in der Südkurve des Müngersdorfer Stadions erschien, während eigentlich ein herrliches Fest gefeiert wurde. Gerade hatte der 1. FC Köln in einem furiosen Spiel nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen Mainz 05 gewonnen; die aktiven Fans, die erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder in alter Stärke angefeuert und gesungen hatten, waren mit einer denkwürdigen Show samt Happy End belohnt worden.

Bundesliga Liveticker

Doch als irgendwer das Lied von der „Elf vom Niederrhein“ anstimmte, auf die am besten „Stein um Stein“ geworfen werde, brach sieben Tage vor dem rheinischen Derby zwischen Mönchengladbach und Köln für einige Augenblicke blanker Hass hervor. Jene Fratze des Fußballs, die fast zwei Jahre verschwunden war aus den Stadien der Bundesliga.