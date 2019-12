Bundesliga-Derby : Der große Vergleich zwischen Mainz und Frankfurt

Im 23. Rhein-Main-Derby wollen der FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt an ihre jüngsten Erfolge anknüpfen. Die Hessen streben nach dem 2:1-Erfolg in der Europa League beim FC Arsenal an diesem Montag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) im zwölften Anlauf den ersten Bundesliga-Sieg in Mainz an. Die Rheinhessen wollen bei der Heimpremiere ihres neuen Trainers Achim Beierlorzer an das 5:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim anknüpfen. Wer ist wie stark? Die F.A.Z. vergleicht die Positionen beider Mannschaften im großen Test – und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis.

Bundesliga Liveticker

Torwart