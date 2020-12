Hertha BSC gegen Union : Große Klappe, nüscht dahinter

Aktualisiert am

Als Investor Lars Windhorst bei Hertha BSC in Berlin einstieg, war von Champions League die Rede. Vor dem Bundesliga-Derby gegen Union ist der Klub aber nicht mal die Nummer eins in der eigenen Stadt.

Urs Fischer ist ein sehr organisierter Mensch, auch über seinen Beruf als Fußballlehrer hinaus. Höchstens einmal in der Woche geht der Trainer des 1. FC Union Berlin einkaufen, dann beschafft er sich alles, was er für die kommenden Tage zum Leben braucht. Es war also nicht weiter verwunderlich, dass Fischer von der Aktion des Rivalen Hertha BSC gar nichts mitbekam.

Der andere Berliner Bundesligaklub hatte „in einer Nacht-und-Nebel-Aktion“, wie Sprecher Marcus Jung es ausdrückte und zum Missfallen der zuständigen Ordnungsämter, Tausende blau-weiße Fahnen in der Stadt verteilen lassen. „Um einigen Menschen, vor allem den Hertha-Fans unter den Berlinern, eine Freude zu bereiten“, sagte Jung. Und um natürlich ein wenig Vorfreude zu schüren auf das Stadtderby. An diesem Freitagabend empfängt Hertha den 1. FC Union (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN), wie schon beim vergangenen Aufeinandertreffen im Mai ohne Zuschauer.