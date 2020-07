Streit um TV-Gelder : Die Schlacht am Bundesliga-Büffet

Am 26. Juni haben die 36 Bundesligavereine eine E-Mail bekommen. Die Absender: vier Mitglieder des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga (DFL). Sie bitten die Klubs „um Zurückhaltung“ in der Öffentlichkeit. Es geht um die Verteilungsdebatte, die sie „zum jetzigen Zeitpunkt für wenig hilfreich“ halten. Sie versuchen zu kontrollieren, was schon angefangen hat: Der Kampf ums Geld.

Die kleinen Vereine begehren auf. Sie wollen ändern, was sie für ungerecht halten: den Verteilungsschlüssel. Mit diesem legt die DFL fest, wie die Mediengelder unter den 36 Erst- und Zweitligavereinen vergeben werden. Die Formel ist kompliziert, aber grundsätzlich gilt: Wer in der Tabelle seit Jahren oben steht, wird belohnt. In der Saison 2019/20 war es so: 67,918 Millionen Euro für den FC Bayern München als Ersten, 26,083 Millionen Euro für den SC Paderborn als Letzten.

Kurz vor der Jahrtausendwende waren die Fernsehgelder noch nahezu gleich verteilt. „Wenn der Verteilungsschlüssel so bleibt, wie er ist“, sagt Michael Ströll, der Kaufmännische Geschäftsführer des FC Augsburg, „würde die Schere noch weiter auseinander gehen.“

Die Wahrheit wird zementiert

In den nächsten Monaten wird der neue Verteilungsschlüssel festgelegt. Oke Göttlich entscheidet mit. Er führt den FC St. Pauli als Präsident, sitzt aber auch im Präsidium der DFL. Dort, wo neun Männer – mehrheitlich aus kleinen Vereinen – abstimmen, wie die Milliarden aus der Fernsehvermarktung Saison 2021/22 an verteilt werden. Am Telefon sagt Göttlich: „Wenn wir jetzt nicht begriffen haben, dass wir etwas verändern müssen, dann haben wir nicht begriffen, was in den letzten zehn Jahren falsch gelaufen ist. Und wenn wir nicht bereit sind zu akzeptieren, dass in den letzten zehn Jahren etwas falsch gelaufen ist, dann haben wir ein Glaubwürdigkeitsproblem.“

In Deutschland diskutieren die Vereine, wie die Zukunft des Fußballs aussehen soll. Vor knapp zwei Wochen hat die DFL ihre Medienrechte für vier Spielzeiten (2021/22 bis 2024/25) verkauft – für insgesamt 4,4 Milliarden Euro, 240 Millionen weniger als zuvor. Danach ist dem FC Bayern zum achten Mal in Serie die Meisterschale überreicht worden. Jetzt bleibt die Frage: Wie viel hat das eine mit dem anderen zu tun?

Thomas Röttgermann, der Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf, sagt: „Ich gratuliere den Bayern, aber das zementiert die Liga-Wahrheit weiter.“ Klaus Filbry, der Geschäftsführer von Werder Bremen, sagt: „Ich denke, dass alle mittlerweile verstanden haben, dass es auch schön wäre, wenn eine Generation von Kindern aufwächst, die nicht nur Bayern München als Meister erlebt.“ Jan Lehmann, der Kaufmännische Vorstand des FSV Mainz 05, sagt: „Dass das Wachstum gebremst wurde, liegt auch daran, dass der Wettbewerb vielleicht nicht ganz so groß gewesen ist, wie man erhofft hat.“